Zgaib en Catriel. «El servicio de salud está garantizado»

Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) “Los trabajadores del hospital tienen un reclamo desde hace un tiempo y es entendible. Me reuní con el grupo de autoconvocados en una charla amena. Por supuesto que todos queremos lo mejor para el hospital, es un momento muy complejo, se los expliqué. Hay un aumento considerable en los precios (insumos y medicamentos), a eso se le suma que ahora con la crisis hay más demanda. Esto es lo que provoca sin dudas un descontrol”. Dijo el Ministro

El Ministro de Salud de Río Negro habló en exclusiva con Radio «Alas» durante la visita junto a la Gobernadora para inaugurar el nuevo edificio de la Escuela n° 204.

“A pesar de todos los inconvenientes, estamos asegurando la salud. No es fácil pero no se puede decir que la provincia no se hace cargo de la salud pública”.

“Los reclamos a veces son reales, pero nosotros explicamos que ahora la demanda ha cambiado, hay más gente sin obra social y eso es absorbido por salud pública. Los pagos de la sobras sociales (ej. PAMI) se atrasan, son miles de millones de pesos y de esto se debe hacer cargo la provincia. Nosotros no dejamos de atender a nadie”. Explicó

“Dejamos en claro que el servicio de salud está garantizado, no negamos la realidad. Hemos hecho compras por 280 millones de pesos en medicamentos y descartables para todo el año que irán llegando en los próximos días”.

“Les comenté que estamos comprometidos y ocupados en equipar el nuevo edificio. Por ahí hay una falta de comunicación, pero nada que no se pueda resolver”.

En relación a los profesionales que abandonan salud pública porque no se les resuelve su situación laboral y económica (no cobran), Zgaib explicó: “La verdad que la administración púbica tiene muchos “vericuetos” y generalmente hay que esperar no menos de 4 (cuatro) meses para cobrar”. Finalizó

Fotos: (C25N) – Víctor Suárez

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado