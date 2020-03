Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) «Todo indica que fue una muerte violenta y ocurrió por asfixia por sumersión o inmediatamente antes por una incapacitación a la orilla del río y luego arrojada al mismo». Adelantó el Fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna. El funcionario judicial y el equipo del Ministerio Fiscal mantuvieron un encuentro de intercambio de información con las partes intervinientes en la investigación de la muerte de la joven Agustina Atencio.

Este martes, una comitiva del Ministerio Fiscal viajó a Catriel para concretar una reunión interdisciplinaria con la familia de la víctima. En el encuentro se intercambió la información que se recolectó hasta el momento y las conclusiones parciales a las que se ha arribado. Parte del procedimiento comprendió una recorrida por los lugares en los que se produjo el hecho.

En una entrevista exclusiva con “Radio Alas”, el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna expresó: «hemos desplegado personal del gabinete criminalística de policía, policía de seguridad, de investigaciones, y de análisis de escena del hecho propio del ministerio público fiscal, médico forense, fiscal Pezetta que estuvo varios días en Catriel comisionado y autorizado, la fiscal Analía Diaz que siempre es un gran apoyo, para poner toda la información en conjunto y analizarla en vías de una estrategia procesal que nos permita continuar construyendo un caso fuerte y sólido».

El procedimiento estuvo integrado por el fiscal del caso, Martín Pezzetta; fiscal adjunto, Guillermo Ibáñez y fiscal adjunta de Catriel, Analía Díaz. Por su parte estuvo presente el personal del Gabinete de Criminalística de Catriel, la Brigada de Investigaciones, Bomberos y Defensa Civil

FEMICIDIO

Según se ha dado a conocer desde fiscalía hay muchos indicios de que se trata de un femicidio, pero aún restan estudios complementarios para determinar la causa de muerte y si las marcas que tiene el cuerpo son signos de violencia.

«La autopsia nos ha arrojado información, pero seguramente no toda la que nos hubiese gustado, pero seguimos trabajando sobre eso. Este tipo de sucesos requiere de otras pruebas más complejas para que el médico forense con el aporte de la histopatología, toxicología, entre otras, pueda juntar la información con lo que él vio en la autopsia y terminar de completar un informe más profundo«, indicó Márquez Gauna.

«Si bien no se puede asegurar categóricamente que Agustina murió por asfixia por sumersión, el cuerpo tiene presente dos signos en la base del cráneo propios de la muerte por sumersión, nosotros entendemos que los otros signos que serían categóricos van a ir apareciendo con las otras pericias que se van a hacer sobre las muestras que se obtuvieron del cuerpo de Agustina».

Con el informe del forense más toda la información que se ha reunido, «podemos ir construyendo una certeza más allá de lo que el médico forense diga, en esto tenemos testimonios muy importantes», aseveró el fiscal jefe.

El cuerpo de Agustina tenía síntomas de asfixia por sumersión, tiene otros signos que podrían ser de defensa o lucha que van a terminar de determinarse en estos días. «Todo da a indicar que fue una muerte violenta y que ocurrió por asfixia por sumersión o inmediatamente antes por una incapacitación a la orilla del río y luego arrojada al mismo», adelantó.

El fiscal indicó que los resultados primarios de la autopsia no pudieron determinar si fue abusada o si fue un intento de abuso, «tiene que ver con las condiciones en que se encontró el cuerpo sumergido en el agua y con una data de muerte mayor a 36 horas desde el momento que fue encontrado, por ello se extrajeron muestras para hacer estudios más profundos y llevan mucho tiempo».

DETENIDO

La fiscalía sostiene que “el acusado y la víctima estuvieron juntos el sábado (29 de febrero) por la tarde, que existen testigos que los vieron en una moto, y además hay registros que podrían acreditar la teoría del caso”.

«Lo concreto es que Agustina se fue, no volvió a su casa, no volvió a lo de una amiga, no se comunicó con su novio, ni con ninguna amiga, este chico era la última persona que había estado con ella, no quería hablar ni dar explicaciones, eso llevó a una demora inicial por parte de la policía, con el progreso de la investigación fuimos acreditando que él para nosotros es el responsable de la muerte y por eso el fiscal Pezetta dispuso la detención», sostuvo Márquez Gauna.

«El detenido en principio no tiene marcas en el cuerpo, tenemos otra información que lo complica. No tenemos sospecha que haya habido una participación de ninguna otra persona, no tenemos una sola evidencia objetiva que indique eso», dijo.

El jefe fiscal indicó «no se puede utilizar ninguno los dichos del imputado, tiene derecho a no declarar y no dijo absolutamente nada en la formulación de cargos frente a la jueza y con su defensor».

PRISIÓN PREVENTIVA

Márquez Gauna fue muy crítico con la jueza Sonia Martín, que dictó la presión preventiva de un mes para el único imputado: «nos ha dado un plazo más que exiguo, tan sólo un mes, es demasiado corto para una investigación de este calibre y de esta gravedad, Nosotros antes que se venza el plazo y si seguimos con la evidencia de que este señor es el autor, vamos a pedir una prórroga».

«La jueza lo que nos pone es una obligación de ir con un avance de la investigación, cosa que no comparto, nosotros no necesitamos que un juez nos obligue a ir rápidamente con una investigación, porque lo hacemos siempre. Estos plazos de preventiva lo dan en delitos más leves, como daños, robos. Un plazo de un mes en la investigación de un homicidio es nada, pero no nos achicamos, seguiremos investigando, no tenemos problemas en demostrar que tenemos un compromiso y obligación de trabajar», sostuvo el fiscal.

CELULAR

Hasta el momento no se ha podido hallar el celular de Agustina, «lo estamos buscando desde el día que desapareció, no lo hemos podido encontrar. Hay una tarea coordinada con buzos para colaborar con la búsqueda en el fondo del lecho del río Colorado, para hallar este u otro objeto que nos ayude a la investigación, en cercanías donde ocurrió el hecho».

«Quiero agradecer a la localidad de Catriel que se ha volcado generosamente a colaborar, han declarado y nos han dado muy buena información». Concluyó el fiscal jefe Santiago MÁrquez Gauna.

