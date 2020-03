Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Las buenas noticias a la Escuela Municipal de Catriel no paran de llegar, es así que el 9 de marzo llegó arribó otra grata noticia conformando lo que se viene para dos jugadores de Catriel Río Negro, dando a conocer el listado de jugadores que estarán en los Selectivos próximos.

A nivel Selección nacional y para las categorías Sub 11 y Sub 13 y representarnos en el Sudamericano a realizarse en el mes de Mayo en Salta Argentina , la particularidad de esta lista es que de Río Negro solo 2 chicos aparecen para los Selectivos de los 4 convocados, ya que Cielo Alvarado de Bariloche y Martín Olate de nuestra ciudad se bajaron de los mismos, quedando solo confirmados IGNACIO SERRA y SANTIAGO SERRA .

El Rally deportivo de nuestros jugadores comienza el miércoles 11 de marzo, donde viajarán a Villa Carlos Paz Córdoba para disputar en el polideportivo municipal en primera instancia el Challenger local , segunda fecha puntuable del Circuito Nacional .

IGNACIO disputará las categorías Sub 11 y Sub 13, en cambio SANTIAGO SERRA disputará las Categoría Sub 13 y Sub 15.

Conjuntamente ambos jugadores disputarán desde el sábado 14 al lunes 16 de marzo, los Selectivos Nacionales . En el caso de Ignacio Serra jugará los Selectivos Sub 11 , donde se otorgan 8 plazas , ya que al disputarse en Argentina se doblan las plazas de 4 a 8 , los jugadores que buscarán entrar a la Selección la lista final de participantes es la siguiente :

1 – Asmu Agustín ( Entre Ríos)

2 – Serra Ignacio ( Río Negro)

3 – Archua Benjamin ( Mendoza )

4 – Lopez Diaz Benjamin ( Jujuy )

5 – Zeniquel Matias ( Chaco )

6 – Soria Castillo Tomas ( Salta )

7 – La Via Giuliano ( San Luis )

8 – Aponte Bruno ( Misiones )

9 – Guiriotti Nicolás ( Mendoza )

10- Bianchini Ignacio ( Buenos Aires )

11- Ratti Federico ( Formosa )

12- Alamo Nahuel ( Jujuy )

13- Videla Fabricio ( Mendoza )

14- Gallardo Baltazar ( Mendoza )

15- Nievas Santiago ( Jujuy )

16- Bentancor Matias ( Buenos Aires )

17- Romay Rocco ( Formosa )

18- Ovejero Lucas ( Salta )

19- Perez Eraso Ezequiel ( Mendoza )

20- Gallardo Juan ( Mendoza )

21- Nakagama Alan ( Buenos Aires )

22- Martinez Tobias ( San Luis )

En los Selectivos Sub 13, las plazas en juego son 7 ya que Valentin Basso de Buenos Aires clasificó en forma directa , la lista es la siguiente :

1 – Serra Santiago ( Río Negro )

2 – Ratti Joaquín ( Formosa )

3 – Vivas Matias ( Formosa )

4 – Videla Ignacio ( Mendoza )

5 – Romay Mateo ( Formosa )

6 – Varela Franco ( Salta )

7 – Isura Joaquín ( Mendoza )

8 – Taberni Bautista ( Chaco )

9 – Hadad José ( Mendoza)

10- Aguirre Nicolás ( Buenos Aires )

11- Mancuso Adriano ( Cordoba )

12- Almiron Juan Pablo ( Chaco )

13- Vitale Juan ( San Luis )

14- Amarilla Joaquín ( Chaco )

15- Boratti Santino ( Mendoza )

16- Dolcet Msuro ( Buenos Aires )

17- Janer Fabricio ( Córdoba)

Tambien fue Convocado IGNACIO SERRA a un Campus de Entrenamiento con el fin de detectar talentos , donde Ignacio es el único Rionegrino convocado dentro de los 43 seleccionados de diferentes partes del país, el Campus se llevará a cabo del 2 al 5 de Abril en el Club BRAITeM de Córdoba.

El Coach general de la Escuela de Tenis de Mesa Cristián Pereyra se siente muy feliz por la explosión de jugadores a nivel Nacional e Internacional que está dando la Escuela Municipal .

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado