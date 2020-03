Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El productor rural de 25 de Mayo Cristian Agustín Schmidt, denunció que una jauría de perros que habita en la Planta de Reciclaje Municipal, le mató una veintena de animales en su chacra ubicada a metros de la zona urbana. «Esta situación hace inviable mi sistema de producción ganadera que llevo adelante. Lo denuncié en todos los ámbitos correspondientes y no obtengo respuestas», se quejó.

El productor realizó denuncias ante la policía, y a varias dependencias de la municipalidad. También un acta de constatación por parte de un inspector municipal, y hasta un certificado de un veterinario que certifica la muerte de varios animales «a causa de heridas compatibles con mordidas de perros», además de registros fotográficos.

Schmidt contó que «hace dos años accedí a un crédito a través del Ministerio de Desarrollo Territorial. Se trata de un proyecto personal para darle valor agregado a la cría que se hace mi familia en el secano, más precisamente en la zona de La Reforma y Santa Isabel», señaló.

Agustín explicó cuál es su plan productivo que hoy se ve jaqueado por esa jauría. «Tenemos una chacra a la que traje parte del destete, unos 150 terneros, para hacer recría. Pero en estos dos años una jauría de perros, unos 17 llegué a contar, que están afincados en la Planta de Reciclado de la municipalidad, me mataron unos 24 animales», indicó.

DENUNCIAS

«Hice denuncias en la Patrulla Rural de la Unidad Regional IV, en el área de Bromatología de la Municipalidad, también mandé notas al intendente Abel Abeldaño a quien le pedí una reunión. En todos los casos no obtuve respuestas. Lo único que logré es que un inspector de la Municipalidad, el 5 de marzo, se constituyera en la chacra e hicieran un acta de constatación de mi denuncia de que los perros habían matado animales», se quejó.

«También, en el área de Producción, me ofrecieron abogar para que el crédito de promoción que me entregó el ex ministro Martín Borthiry, del que tengo los pagos al día, me sea condonado. Pero eso a mí no me sirve, porque el tema es que la situación no me deja trabajar que es lo que quiero», reveló.

LA JAURÍA

«La Planta de Reciclaje, donde habita la jauría, está en el sector este de la zona urbana, próxima al Instituto Agrotécnico, a 200 metros de donde empieza la zona urbana, y a 200 de mi chacra. También hay otro lote de canes dañinos, unos 6 o 7, en el acceso al pueblo por el Boulevard Don Bosco».

«Los daños de los perros son un tema de larga data, en esta zona hubo numerosos casos de animales con mordeduras, como caprinos y equinos. También a alumnos y a vehículos, hasta caídas de bicicletas. También hay muchas quejas de integrantes de los Criadores de Cabra Colorada», afirmó.

