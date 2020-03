Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El domingo 15 de marzo, acatando lo solicitado por el presidente de la Liga Senior el jugar sin público, así se disputó la 4ta fecha del Torneo de Verano de la Liga Senior de Catriel en el predio de Veteranos , los encuentros dieron comienzo a las 10 hs .

Los resultados fueron los siguientes:

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 2 ( Pablo Salazar y Roberto Molina ) Vs BARRIO SANTA CRUZ 0.

2 – PUELEN 2 ( Javier Montesino y Pablo Felino ) Vs ZONA SUR 1 ( Matías Aravena )

3 – ORGANIZACION SILVERO 1 ( Mauro Fernández ) Vs MEDANITO 1 ( Guillermo Britos )

4 – LA VIEJA ESCUELA 1 ( Walter Orellano ) Vs LAUTI SERVICIOS 0

LIBRES :

Grupo 1 JOAQUIN V. GONZALEZ

Grupo 2 GASME S.R.L.

TABLA DE POSICIONES

ZONA A

1 – LA VIEJA ESCUELA 9 PUNTOS

2 – LAUTI SERVICIOS 9 PUNTOS

3 – PUELEN 6 PUNTOS

4 – ZONA SUR 0 PUNTOS

5 – JOAQUIN V. GONZALEZ 0 PUNTOS

ZONA B

1 – BARRIO SANTA CRUZ ☆ 7 PUNTOS

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 6 PUNTOS

3 – MEDANITO 5 PUNTOS

4 – ORGANIZACION SILVERO 4 PUNTOS

5 – GASME S.R.L. ☆ 0 PUNTOS

☆ Partido informado

GOLEADOR

MARCELO LOPEZ B. ESF .PROPIO 5 GOLES

PRÓXIMA FECHA LA 5ra , no hay fecha prevista .

1 – ( G1 ) LA VIEJA ESCUELA VS PUELEN

2 – ( G2 ) MEDANITO VS B. ESF. PROPIO

3 – ( G1) JOAQUIN V. GONZALEZ Vs ZONA SUR

4 – ORGANIZACION SILVERO VS GASME S.R.L.

LIBRE : G1 LAUTI SERVICIOS

G2 BARRIO SANTA CRUZ .

RECORDAMOS : SUPENDIDA LA LIGA SENIOR HASTA NUEVO AVIS

