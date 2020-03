Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) “A los Catrielenes les pedimos que hagan un esfuerzo, después que pase todo esto tenemos que seguir estando todos“, dijo el Senador Nacional Alberto Weretilneck, convocando a la comunidad a quedarse en sus casas y cumplir las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio de lucha contra el coronavirus COVID-19.

El ex gobernador Rionegrino brindó una entrevista exclusiva a “Radio Alas” donde abordó la situación de salud el país y la provincia en relación a la pandemia. Además anticipó el proyecto que se envió al senado para restablecer el precio del barril del petróleo (criollo), para garantizar la estabilidad de las empresas contratistas, puestos de trabajo y el ingreso de regalías a provincia y municipios.

CORONAVIRUS COVID-19

Weretilneck aseguró: “es una experiencia nueva para todos, muy compleja, muy difícil. Yo me pongo en el lugar del taxista, del albañil, del mecánico, de todos aquellos cuentapropistas... es muy duro, no solo es difícil estar encerrado sin salir, pero el hecho de que alguien que vive ‘de la diaria’ no lo puede hacer realmente, es muy difícil”.

Se mostró de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno nacional: “acompañamos desde el gobierno de la provincia, y los intendentes, los argentinos hemos decidido privilegiar la vida, de nada serviría cuidar la economía si después tenemos 10.000 muertos” – dijo – “Después la economía familiar, de las empresas, provincia y nación se puede recuperar, pero antes de eso tenemos que estar todos”, destacó.

“Se trata de pensar en los que tenemos al lado, vecino, compañero de trabajo, abuelo, no todos se van a defender de la misma manera ante el virus. Lo que se busca, es que a aquellos que el virus les va a hacer mucho daño, cuando necesiten una cama y un respirador en el hospital lo tengan. Si todos nos infectamos al mismo tiempo no hay hospital, ni clínica, no hay nada que pueda atender a semejante cantidad de personas al mismo tiempo, por eso es que es importante hacer este esfuerzo de quedarnos en casa”, indicó.

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

El ex gobernador manifestó que es muy importante el aporte que va a hacer el gobierno nacional de 10.000 pesos: “mañana comienza la inscripción para los que tengan terminación de DNI en 0 y 1 en la página de ANSES, si usted es monotributista A o B, si es desempleado, si no tiene ningún tipo de ingreso en blanco, tiene derecho a cobrar 10 mil pesos a mediados de abril. Para esto el trámite es muy sencillo y se deben anotar en la base de datos de ANSES”, detalló.

Además dijo que se debe estar atento a lo que está resolviendo nación con respecto a la pequeña y mediana empresa, ayudar con el pago de salarios a las Pymes que tiene menos de 25 trabajadores.

RÍO NEGRO

El senador nacional destacó que en la actualidad es baja la cantidad de contagiados en la provincia, tres de ellos están evolucionando bien.

“Gracias a dios significa que las personas que vinieron del extranjero están cumpliendo bien con el aislamiento, hay un buen seguimiento de la policía y el ministerio de salud”, valoró.

PETRÓLEO

El senador Weretilneck le pidió al presidente Alberto Fernández tomar medidas ante la caída del precio internacional del petróleo, volver al barril criollo y fijarlo en 54 dólares para resguardar a las provincias productoras, a las empresas prestatarias y que no haya despidos.

“El mes de enero de este año el barril estaba 54 dólares, en febrero 51 dólares y ayer (25 de marzo) en 27-28 dólares. Esto quiere decir que la provincia estaba recibiendo en febrero 413 millones de pesos en regalías, este mes va a recibir 170 millones de pesos, sumado a la falta de producción” alertó el exgobernador.

“Las empresas integradas YPF, Axion y Shell, producen refinan y venden, ellos se quedaron con el precio de combustible cuando el barril de petróleo estaba en 54 dólares, pero hoy el petróleo está a 27, por lo que están ganando 13 dólares de más. Queremos que a las empresas que producen pero no tienen refinería se les pague más, porque sino van a tener que suspender personal, no le van a pagar a las empresas prestatarias que tienen y la provincia pierde regalías“, explicó.

“Le hemos pedido al gobierno nacional que vuelva a fijar el precio del barril de petróleo en 54 dólares, como una manera de mantener los puestos de trabajo, que la empresas prestatarias sigan trabajando y cobrando, y que la provincias y municipios recibamos lo que nos corresponde”, indicó.

El senador le envió una carta al presidente de la nación y presentó un proyecto en el senado de la nación, que fue firmado por todos los gobernadores de la Patagonia. “Lo consideramos imprescindible, Rio Negro tiene 5000 trabajadores en la industria del gas y el petróleo, más de 200 empresas que tienen como actividad principal el petróleo, no queremos que se pierdan puestos de trabajo, ni que las empresas quiebren o se endeuden”, expresó.

MENSAJE FINAL

“A los Catrielenses les pido que hagan un esfuerzo, lo que queremos todos es que cuando esto pase todos los vecinos de Catriel sigan estando“. Concluyó el Senador Nacional Alberto Weretilneck.

