Mario Figueroa, presidente del Concejo Deliberante de Catriel salió a cruzar a las autoridades municipales de 25 de Mayo por la determinación de impedir la circulación de personas desde y hacia Catriel. “Esto oculta otros intereses“.Dijo

La medida, que no cayó para nada bien en la plana política de los vecinos, se tomó luego de conocerse el primer caso positivo de CORONAVIRUS en la localidad rionegrina.

Posteriormente y con la visita de funcionarios provinciales a 25 de Mayo, se extremaron los controles en el ingreso y calles de la ciudad

El presidente del órgano deliberativo de Catriel se expresó duramente por la medida que adoptaron las autoridades veinticinqueñas:

“Que difícil escribir sobre esto, tengo muchos afectos en 25 de mayo y espero esto que voy a escribir se entienda que no es contra sus ciudadanos sino contra lo que decidieron un par, sobre todo el monje negro que le maneja la agenda al intendente, no mezclemos hay gente muy buena y valiosa en 25.

Pero considero un acto de discriminación, poco solidario e incluso veo un interés oculto tras esta medida. Medida que esconde tras el caso positivo de covid , que aparentemente surgió en la clínica en la cual se atienden muchos hermanos de 25, bien pudo haber sido un portador asintomático que lo trajo desde allá, ( cabe esa posibilidad), pero aun fuera de esto, creo que no es motivo para impedir el paso sobre una ruta nacional hacia yacimientos que pasa a 10 kilometros fuera de su localidad, les pregunte a las autoridades de 25 que pasaba si tenían una urgencia, me contestaron que pedían el avión sanitario e iban a Santa Rosa. Créanme que hay urgencias cuyos tiempos no dan, al menos para estabilizar al paciente. Saben que me contestaron?, que en ese caso irían a Neuquén ( donde hay claramente más casos COVID que en Catriel). Entonces creo que más que una medida para proteger a su gente, es una medida discriminatoria, una medida que busca ventajas con respecto a sus yacimientos ( respeto y valoro sus derechos hidrocarburiferos) pero no deben olvidar que son parte de una cuenca petrolera conocida como ” cuenca neuquina” en la que, por lo nómade de la actividad, nuestros vecinos circulan por Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Mendoza.

Muchos vecinos de 25 trabajan acá (Catriel) y muchos vecinos nuestros trabajan de aquel lado, El sol sale para todos!!! Hay empresas de 25 trabajando en Río Negro. Que quieren inventar?, Una caza de brujas?

Espero reflexionen y no dividan a dos comunidades que son hermanas, que son familia!!!

Muchos vecinos de 25 necesitan de servicios de Catriel, los chicos de futbol juegan la liga confluencia porque en la pampa no podrían competir por las distancia, sobran ejemplos de cosas que compartimos. No sean necios por favor, les pido a sus autoridades!!

En momentos donde el gobierno nacional y la ciudad de Bs. As dejan de lados sus diferencias para trabajar en conjunto, donde se reitera que nadie se salva solo, donde se apela a la solidaridad, esta respuesta va a contramano de todo esto!!!

Sepan que cada vez que necesiten de CATRIEL, CATRIEL va a estar como estuvo siempre para nuestros hermanos veinticinqueños!!!”

Concluyo Mario Figueroa, presidente del Concejo Deliberante de Catriel.

