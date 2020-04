(C25N) Hoy se viralizó un video en que se muestra como un policía Pampeano deja en claro que la prohibición es sólo para los catrielenses. “Si tiene domicilio en otro lado puede pasar, sino no. La orden es de arriba”. Dijo el uniformado, no importando si viene de otra ciudad donde hay infectados.

“Me llama la atención que en Puente Dique no dejen pasar a los ciudadanos de Catriel y si de otras localidades donde hay casos de coronavirus”, manifestó el legislador provincial Sebastian Cadiero, en relación a la prohibición de circulación entre 25 de Mayo y Catriel, medida adoptada por las autoridades pampeanas y el comité de crisis veinticinqueño.

El exsecretario de Energía provincial y actual legislador (JSRN), brindó una entrevista exclusiva a “Radio Alas” donde se expresó sobre el polémico “bloqueo” entre 25 de Mayo y Catriel.

“En el contexto tan grave que estamos viviendo me parece que las actitudes unilaterales y hasta egoístas, que si bien pueden ser bien intencionadas por parte de los gobernantes, complejizan aún más el contexto. Un ejemplo es la situación que se está viviendo con La Pampa en puente Dique, que no dejan ingresar a los ciudadanos de Catriel, ni siquiera transitando por la ruta nacional 151, lo que es una medida absolutamente ilegal desde el punto de vista jurídico y por otro lado una medida inentendible para los ciudadanos de Catriel y toda La región del alto valle oeste que tiene tanta vinculación histórica con la comunidad de 25 de Mayo”.

GESTIONES PARA DESTRABAR EL BLOQUEO

El gobierno rionegrino llevó adelante gestiones en contacto con el gobierno de La Pampa para poder destrabar la medida de prohibición de circulación.

“La Pampa ha tomado una postura muy estricta y férrea, no ha dado lugar a través del diálogo a una solución a este conflicto que no debería existir. Esperemos la reunión de todos los gobernadores con el presidente de la nación, que el tema sea puesto en agenda y considerarlo”. Indicó Caldiero.

SECTOR PETROLERO

Las empresas de Catriel se han visto perjudicadas con la imposibilidad de paso hacia los yacimientos que se encuentran en La Pampa. “Son medidas que no resisten un análisis lógico, no dejar pasar a empresas por el Puente Dique para acceder a yacimientos petroleros. Esta es una de las actividades esenciales que en el primer decreto de nación se consideró exceptuada de las restricciones de circulación, es decir que todo aquel que esté trabajando en la actividad petrolera tiene libre circulación por todo el país, entonces, ni el comité de crisis de 25 de Mayo, ni el intendente, ni siquiera la policía ni el ministro de seguridad de La Pampa pueden impedir el tránsito de personas habilitadas por el DNU de nación, y mucho menos si ese tránsito se hace por una ruta nacional”, aclaró Caldiero.

“Hay gente que necesita ir a trabajar, que necesita prestar sus servicios para poder facturar y pagar salarios, me parece que así como las empresas pampeanas que trabajan en Río Negro y Mendoza están trabajando normalmente en la actividad hidrocarburífera, pueden prestar sus servicios y cobrarlos, lo lógico es que como rionegrinos esperemos mínimamente lo mismo del otro lado”, advirtió el legislador provincial.

¿ANIMOSIDAD?

El presidente de la CASEPE Ramiro Arceo se expresó sobre el tema denunciando que había otros intereses detrás de la medida prohibitiva. En ese sentido Sebastian Caldiero dijo: “creo que la situación de crisis y gravedad sanitaria que estamos atravesando es el factor principal de la toma de decisiones, no me entraría en la cabeza que alguien este pensando en un interés tan miserable como quedarse con un contrato o con la exclusividad de la mano de obra ante una pandemia como la que estamos sufriendo”.

“Lo que me llama la atención, es que la policía en el Puente Dique informa que no pueden pasar exclusivamente los ciudadanos que viven en Catriel y si dejan pasar a ciudadanos de otras provincias, por ejemplo de la ciudad de Neuquén u otros lugares donde están confirmados casos de coronavirus, entonces es una situación cuanto menos irracional, y ahí uno puede pensar en un animosidad contra los ciudadanos de Catriel”, advirtió.

“Personalmente creo que la discusión es mucho mas amplia, el manejo de la crisis a nivel nacional ha dejado en claro el mensaje que de la crisis se sale entre todos, y si cada municipio, comisión de fomento cada provincia, empiezan a tomar medidas unilaterales e independientes puede terminar en cualquier cosa”, sostuvo.

“Hacer ahora una división tan tajante entre 25 de Mayo y Catriel es un antecedente grave, me parece que es una medida equivocada y espero que se revierta cuanto antes”. Concluyó el exsecretario de Energía provincial y actual legislador, Sebastián Caldiero.

VIDEO:

Esta mañana, tres empresas de servicios petroleros con asiento en Catriel intentaron cruzar el Puente para buscar equipos en el Corcovo, pero no lograron el permiso. Ante la insistencia de los trabajadores, un oficial les explicó que podía buscarlo alguien que tenga domicilio en otra localidad.

“¿Tiene personal que no sea de Catriel? Van a tener que mandar gente de otra localidad. Lo que quiere evitar el gobierno que gente de Catriel no ingrese a la provincia”, les indicó el policía.

Ante esta situación, las empresas se presentaron con una escribana para que elabore un acta que será el puntapié para iniciar una demanda judicial contra el municipio de 25 de Mayo y la provincia de La Pampa.





