Catriel. Crisis petrolera. Cruce entre el sindicato y CaSePe por guardias mínimas

(C25N) “Que se agarren todos, los que no pagaron van a tener que pagar, los que tienen la gente en la casa la van a tener que subir”. Dura advertencia de Ceferino Leiva (delegado regional del gremio petrolero), esta mañana, tras una asamblea que realizada en la zona de “Medanito” y “el santiagueño” exigiendo soluciones a las operadoras. “Tenemos el 55% de los trabajadores de Catriel en la casa y no los suben“, reclamó.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, salió a recorrer los principales yacimientos de la zona y las empresas de servicios, donde realizan “mini” paros de tres a cuatro horas cuando se detectan irregularidades.

ASAMBLEAS

Este miércoles en “Punta Barda” y el camino que va a Rincón de los Sauces se llevó a cabo una asamblea con las empresas y productoras de la zona reclamando el acta y boletín que el gremio dio a conocer el pasado viernes, donde solicitan que se termine con las guardias mínimas de los trabajadores que están en la casa, que sean reincorporados a trabajar, sumado al reclamo a algunas empresas que liquidaron mal, y deben pagar la totalidad de los sueldos adeudados,

Esta mañana en el área de “Medanito” y “El Santiagueño”, se desarrolló otra asamblea, con el pedido de regularización de los trabajadores a la operadora Petróleos Sudamericanos, “también exigimos que se reparen los caminos en mal estado, son un desastre. También los derrames que se producen en distintos puntos del yacimiento, no se encargan de tratar la tierra empetrolada, eso lo acumulan en un recinto que tienen (el 188), lo venimos denunciado, cuando llueve desborda y no se trata, tenemos el problema del medioambiente y va a parar al Río Colorado, en Rincón de los Sauces Marcelo Rucci pide lo mismo”. Denunció Leiva en una entrevista exclusiva con Radio “Alas”.

“Nosotros hemos hecho mucho por la productora para que mantenga el trabajo, y gane su plata con la producción que realiza y ellos no invierten nada, solo tratan de producir y nosotros tenemos el 55% de gente en la casa y no la suben, mientras ellos siguen produciendo igual”, se quejó Leiva.

“Vamos a seguir con las asambleas todos los días e intensificar el reclamo a las productoras, si no pagan como corresponde, si no reparan los caminos y mucho más si no suben los compañeros que tenemos en la casa cobrando el ATP, van a tener problemas. Nosotros somos petroleros y nuestra gente tiene que estar trabajando de manera normal, la producción está, el país se está activando, Catriel también”, exigiió..

“Aprovechan y amenazan diciendo a la gente que si no hacen algún trabajo ‘te bajamos a la casa y traemos a otro’, eso nos molestó” advirtió el delegado.

“Las productoras le exigen a las empresas que bajen el 20% de los contratos y eso hace que tienen que reducir personal, pasa acá, en 25 de Mayo y en toda la cuenca. No vamos a permitir que nos empiecen a bastardear, nosotros no rompemos la paz social, los que están rompiendo la paz social son las productoras de la zona”, sostuvo.

INACCIÓN

Leiva repartió críticas, al gobierno provincial en principio, “no se pone como se tiene que poner para exigir a la productora, también la parte de medioambiente”.

También apuntó sus dardos a la CaSePe : “ellos saben como los aprietan, acá nos tenemos que movilizar todos, no solo los petroleros, la cámara tiene que salir al cruce, a ellos les exigen que les bajan el contrato y si no lo quieren van a tomar otra empresa, esto lo sabe bien la cámara, que no hagan un paso al costado, que se pongan a trabajar con nosotros y van a ver como levantamos la actividad en Catriel. Acá nos tenemos que poner los pantalones todos y salir a la calle“, manifestó Leiva.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS PETROLEROS

En 2015 se conformó la Comisión de Seguimiento de los contratos petroleros, destinada a controlar las inversiones prometidas, la remediación ambiental y la prioritaria contratación de empresas y mano de obra rionegrina. “Hace más de un año que se dejaron de hacer las reuniones, en las cuales participaba el gobierno, cámara empresarial, productoras, todos los gremios y exigíamos que nuestros trabajadores debían trabajar en buenas condiciones”, reclamó el delegado gremial.

“Pongámonos a trabajar, tenemos que salir al cruce de todas las productoras que quieren avasallar con los trabajadores. La gente nuestra está en la casa, en Catriel tenemos 2.700 afiliados y el 55% está en la casa”, puntualizó.

ADVERTENCIA

Leiva lanzó un ultimátum a las operadoras: “queremos que los compañeros nuestros salgan a trabajar como corresponde, que se ganen la plata dignamente, y si tienen que tomar gente, que sea de Catriel”.

“Que se agarren todos, los que no pagaron van a tener que pagar, los que tienen la gente en la casa la van a tener que subir sino vamos a empezar a apretar como tenemos que apretar”, concluyó Ceferino Leiva, delegado regional del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

RESPUESTA DE CASEPE

Tras las fuertes declaraciones de Leiva, el que recogió rápidamente el guante fue el Presidente de la CaSePe Ramiro Arceo, que a través de los micrófonos de Radio “Alas” contestó: “así como la operadora defiende sus intereses, los gremios me parece perfecto que peleen por la reactivación de la industria y nosotros tenemos que defender a nuestros asociados. Es muy sencillo envolver y poner en la bolsa a todo el mundo, hablar de inacciones y después quedarse sentado y esperar para que tu sector ande bien”.

“El País no está activo y lo que expresan las operadoras es que no hay demanda de combustibles. Convocaron a las empresas, limitaron los trabajos, dejaron las guardias mínimas, podemos patalear, protestar, pero cuando falta trabajo, falta trabajo. En base a esa circunstancias nuestras empresas se vieron muy perjudicadas en todo este tiempo, sin poder asumir los salarios, impuestos, cadena de proveedores y todo lo demás“.

“Con respecto a la obligación que tienen nuestras empresas de liquidar lo que corresponde, en su gran mayoría lo han cumplido con mucho esfuerzo, habida cuenta de que las operadoras nos recortaron la facturación y dilataron los pagos pudimos hacer lo que se puede”

El delegado regional había solicitado que se convoque a la comisión de seguimiento de los contratos petroleros, en ese sentido Arceo expresó: “a nivel institucional y como interés general coincidimos con los representantes del gremio en que se debería reactivar la mesa de negociación y quien debiera convocar es el gobierno”, sostuvo.

“Me parece apresurado comenzar a tomar medidas en consecuencias, esto está muy difícil y va a seguir unos meses más así”. Concluyó el presidente de CaSePe.

