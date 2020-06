(C25N) Finalmente los vecinos e integrantes de la C.C.C hicieron entrega de las llaves del “Merendero Lote 14” a su fundador José Luis Reina y posteriormente al nuevo grupo que se hará cargo de los destinos de la institución solidaria.

Tras los momentos de tensión que se vivieron en el lugar, este jueves, donde varias familias se presentaron en el merendero para denunciar un mal manejo por parte de la conducción y la utilización política del proyecto solidario, el grupo que venía trabajando desde hace un tiempo decidió dar un paso al costado y entregó las llaves del local.

DIFERENCIAS Y ACUSACIONES

Betty, una de las vecinas colaboradoras, en diálogo con “Radio Alas”, manifestó estar “molesta por la discriminación que hay con la gente que viene de afuera a ayudar, nos denigraron”.

Por su parte Mayra Villagrán, que forma parte del nuevo grupo que va a trabajar en el merendero respondió: “yo tampoco soy nacida y criada en Catriel, no tengo porque discriminar, no interesa si sos de otra localidad, si estás viviendo acá y necesitás, mereces una ayuda, somos todas personas”.

Con respecto a las acusaciones, Mayra contó: “Muchos vecinos estaban en desacuerdo con la comida que se hacía a las apuradas, a veces salía cruda porque habían pocas manos y no permitían que nadie les ayude”.

“Ayer cuando se encontraron las vecinas había tres personas que necesitaban colchones, cuando entraron al merendero dijeron que no había y resulta que estaban escondidos en el baño”.

Betty desmintió esa versión: “ Recibimos dos colchones que se entregaron a personas que realmente los necesitaban, después de un tiempo donaron otro y ahí está, nadie se los robó como decían”.

POLÍTICA

Uno de los cuestionamientos más fuertes hacia el grupo saliente fue la utilización política del proyecto.

“Una bandera grande decía ‘Merendero Lote 14 C.C.C.’ (Corriente Clasista y Combativa) estaba puesta dentro del edificio”, denunció Villagrán.

Pero Betty enfatizó: ” política nunca hubo, siempre a los políticos se les dijo que cuando quisieran podían venir a colaborar, se tuvo la visita de la intendente municipal, y yo hice un reclamo porque me sacaron una foto sin autorización, yo no me sacó fotos para hacerme ver”.

FALTA DE ELEMENTOS

Otra de las denuncias fue por la falta de un televisor tipo plasma que había sido donado por un vecino de la localidad, pero que actualmente no aparece y nadie sabe dónde está o quién se lo pudo haber llevad. “Vino el señor que lo había donado y me dijo que a nosotros no nos había entregado el plasma, así que no nos hacemos cargo de esa situación”, aclaró Betty.

ENTREGA DE LLAVES

La integrante del grupo saliente sostuvo que por decisión conjunta “vamos a dar un paso al costado, no nos gustan estas cosas, fue algo muy turbio de la forma que se hizo todo, nosotros veníamos trabajando muy bien, yo trabajé siempre ad honorem y las cosas que se pusieron fueron a pulmón… Me voy con la frente en alto”, concluyó Betty.

Las llaves fueron recibidas por el fundador José Luis Reina y entregadas posteriormente al nuevo grupo, del que forma parte Mayra Villagrán, “el merendero va a seguir trabajando de la misma forma, se van a seguir dando las viandas y meriendas. Estamos en plena pandemia, eso no se puede sacar, es por lo que estamos peleando para que las cosas lleguen al merendero y de ahí repartirlas a la gente, son donaciones que los vecinos están necesitando”.

“Va a haber legajos de cada familia y un control de todo lo que ingresa al merendero y quien lo recibe, todo muy transparente”, finalizó Mayra Villagrán.