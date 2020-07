“Los que compraron terrenos fueron estafados, ese sector está en la línea de ribera y no se pueden asentar”, manifestó el titular del Departamento de Agua (DPA) Gastón Motta, luego del frustrado intento de desalojo a varios vecinos que tomaron terrenos en lote 15.

Este miércoles alrededor de 17 familias se manifestaron en lote 15 y no permitieron que las máquinas y camiones que habían llegado al lugar avancen con el desalojo de la toma de terrenos ejecutada por personal de DPA en conjunto con el municipio. “Esos terrenos corresponden al dominio público hídrico y línea de ribera, por lo cual no se pueden tomar ni asentar, está prohibido tomar los terrenos para uso propio” sostuvo Motta en diálogo con “Radio Alas”.

El encargado de la subdelegación del DPA informó: “esos terrenos no se intervienen para no modificar el entorno natural que trata de mantenerse para que cuando el río crezca escurra libremente, sin generar ningún otro inconveniente colateral.

Si bien es verdad que hay terraplenes de defensa, es para atenuar posibles crecidas, pero eso no garantiza que en determinados momentos el agua pueda abarcar esos sectores“.

Motta, acompañado de personal municipal, visitó el lugar previo al desalojo, dialogando con vecinos que estaban construyendo, “le manifestamos que tenían que deponer la actitud, es una situación irregular. Aquellos que compraron esos terrenos, han sido estafados, porque nadie puede apropiarse de esos sectores, lotearlos y menos venderlos” denunció.

Además anticipó que el hecho de ser línea de ribera no le va a permitir a esas personas que compraron o se asentaron, poder escriturar, tampoco contar con los servicios básicos. “Al no ser un espacio destinado a residencia, no se pueden brindar los servicios”, expresó.

“No es posible realizar modificaciones en el sector para que la gente pueda comprar terrenos, porque todo lo que sea sobre la margen rionegrina (derecha) afecta a la margen pampeana (izquierda) y eso genera un conflicto interprovincial”, agregó.

DESALOJO

El titular del DPA aclaró “uno lleva a cabo este tipo de procedimientos, no porque no quiere que la gente tenga su propia vivienda, sino que evidentemente en este lugar no se puede.

Ante la denuncia de los vecinos de porque no se presentó una orden de allanamiento, Motta respondió: “el DPA tiene poder de policía, es autoridad de aplicación y en la reclamación no es necesario presentar ningún certificado de la justicia para poder llevarlo a cabo”.

“En el mes de mayo en lote 14 se llevó a cabo una actividad parecida, y los vecinos entendieron la situación”, agregó.

Consultado por las próximas medidas a tomar, indicó “la idea es poder dialogar para bajar el nivel de conflictividad, la semana que viene estaremos contactándolos para citarlos a una reunión y poder explicarles todo esto” concluyó el titular del DPA Gastón Motta .

“NO NOS VAMOS A IR DE ACÁ”

Tras escuchar la entrevista con el referente del DPA en “Radio Alas”, las familias que están ocupando terrenos en lote 15 se autoconvocaron en el lugar para manifestarse. “Hay personas que hicieron una inversión importante en el lugar y no se van a ir, otros ya colocaron cercos, limpiaron el lote, quieren trabajar la tierra, hacer plantaciones, tener animales”, dijeron.

Este viernes se congregaron más de 20 familias, quienes firmaron una nota para ser entregada a las autoridades y pedir una solución al conflicto.