“No hubo mala praxis ni abandono de persona”, aseveró la Directora del hospital, Catriel en relación a la denuncia que radicó una familia de la localidad por la muerte de un paciente internado en el centro asistencial.

El hecho generó una gran polémica en la comunidad cuando se dio a conocer la denuncia por presunta mala praxis que una mujer había radicado en la Unidad 9° de policía, donde relataba que “había ido a visitar a su esposo, que estaba internado en el hospital Catriel por patologías respiratorias (tuberculosis, fibrosis pulmonar), pero al ingresar a la habitación se alarmó al ver que el hombre había fallecido”.

La directora del hospital (Dra Laura Leiva, en diálogo con “Radio Alas”, pidió aclarar el tema: “por ética no vamos a comentar detalles del caso, pero puedo asegurar que en este paciente no hubo ni abandono de persona ni mala praxis. Siempre pasa que el familiar no entiende o no pregunta, en otros casos no se acercan al lugar y surgen las dudas sobre lo que pasó. Los médicos se reunieron con los familiares para explicar lo ocurrido”.

¿ABANDONO DE PERSONA?

La médica informó que el hospital en la sala de internación tiene varias camas y varios pacientes, “nunca las 24 hs está la enfermera y el médico en la habitación. Justo coincidió que en ese momento estaban las enfermeras haciendo un control y la señora ingresó a la habitación sin avisar a enfermería y se encontró con ese cuadro que nadie lo desea, pero que lamentablemente pasó. Nosotros respetamos al familiar en cuanto al reclamo, una perdida es muy dolorosa para cualquier persona”.

“No queremos que se lastime al personal de salud, estaban trabajando los médicos de guardia, las enfermeras, por ahí la gente opina cosas por no conocer el caso”, sostuvo Leiva.

SIN RESPIRADOR

Con respecto a las versiones sobre el respirador que se le había sacado al paciente, la Dra Leiva aclaró: “somos un hospital categoría 4b y no tenemos respirador, no contamos con terapia intensiva, por eso mismo el paciente estaba internado acá. Cuando se descompensó fue trasladado a Cipolletti y eso es lo que se concluyó con los especialistas, no tenía indicación, por eso no tenía sentido que el familiar estuviera tan lejos sin poder verlo, por eso se lo trajo a Catriel para que estuviera en contacto con la familia”.

TRASLADO A LA MORGUE

Otro de los cuestionamientos refería al traslado del cuerpo a la morgue del cementerio, cuando fiscalía había solicitado que se le realice la autopsia. “Nosotros procedemos como hacemos con cualquier otro paciente, después nos comunicaron desde fiscalía de Cipolletti que debía permanecer en el hospital nuevamente, por eso desde la sala se volvió al hospital en espera de un hisopado para descartar que el paciente no tenga coronavirus, a pedido de la fiscalía”.

JUSTICIA

“En el momento la fiscal se comunicó con los médicos que estaban a cargo, se les entregó toda la documentación que pidieron. Nos solicitaron la morgue, se la cedimos. Estamos tranquilos de lo que se hizo, por eso siempre a disposición de la justicia para que se aclare cuanto antes todo este hecho”, manifestó la médica

ATENCIÓN EN EL HOSPITAL POR COVID-19

El “triage” ya estaba activado, pero a partir del 01 de julio funciona durante las 24 hs. “Hay un técnico de emergencias médicas en la entrada, en uno de los trailers y enfrente la sala de espera, para que la gente no este a la intemperie con estos fríos, también para que se haga la contención adecuada con los signos vitales y ver la gravedad del cuadro o no, para el ingreso al hospital”, concluyó la directora Dra. Laura Leiva.

Triage: es un término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención. También denominado triage, se trata de un método que permite organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades de los individuos.