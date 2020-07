Mi nombre es José María Esquivel, nací y crecí en esta querida ciudad, a la que elijo todos los días. Aquí construí mi familia, Dora Cid mi esposa y Shaiel Esquivel mi hija, y este es mi proyecto de vida. Soy productor de cerdos hace más de 15 años. De muy joven, junto a mi compañera emprendimos este proyecto familiar y hoy es nuestro único sostén económico.

Días atrás, acompañaba a Gisella, mi hija de corazón, en un reclamo a las autoridades, ya que un grupo de alrededor de 30 señoras embarazadas no podían acceder a un parto seguro en nuestro hospital y se les proponía ser trasladadas a Cinco Saltos, con todos los peligros que eso con lleva, y que ellas expresaban en su petición. Pese a las demás situaciones y en medio de una Pandemia que nos azota a todos y al mundo entero.

Como uno mas de los presentes, hice uso de mi opinión solidaria y manifesté mi punto de vista con relación a la situación de nuestro hospital, revalorizando su capacidad de brindar como siempre lo ha hecho, en todos los tiempos, que a pesar de sus precariedades, siempre ha estado presente, para asegurar una salud de calidad, pública y gratuita para todas y todos los vecinos de Catriel, brindando mis respetos y total apoyo a los trabajadores de la institución. Guardando expectativas de un mayor bienestar con la obra del nuevo hospital, que se está desarrollando.

En dicha nota periodística y saliendo del contexto que nos convocaba, y en mi rol de PRODUCTOR PRIMARIO PORCINO, hice referencia a mí desagrado, porque el funcionamiento del matadero municipal denominado Planta de Faena de la Granja Porcina, se alejó de su objetivo original, cual era BENEFICIAR A LOS PRODUCTORES PORCINOS LOCALES, y no representa la solución que se esperaba para los pequeños productores porcinos locales, que prácticamente en lugar de crecer en número, se han reducido y actúan aisladamente, por la carencia de políticas públicas, que nos integren y ayuden a desarrollarnos en nuestra condición de PRODUCTORES PORCINOS de menor escala.

Como consecuencia de esas,….. mis libres expresiones….. que representan mis convicciones, mi sentir y pensar, el día jueves 2 de julio, a las 16,30 horas aproximadamente, se le comunica a mi compañera vía telefónica desde la granja porcina, a través de su encargado llamado señor TITO, que no nos harán más el servicio de Matadero Municipal y faena de nuestros cerdos, debido a lo que había manifestado por radio.

EN TODO MOMENTO, EN MIS DICHOS Y MI REFERENCIA AL SR CARLOS JOHNSTON- QUE ACLARE POR RADIO EN ESPECIAL- EN LA NOTA PERIODÍSTICA- NO FUE DE MANERA PERSONAL, SINO SUJETO A LA IMPOTENCIA, ANTE EL MANEJO DE LA POLÍTICA DE BENEFICIO DE LOS BIENES PRODUCTIVOS DE LA FUNDACIÓN, QUE SE LOGRARON CON LOS APORTES DE LA PROVINCIA Y EL MUNICIPIO.

Destaco enfáticamente, que la tremenda decisión de NEGARNOS el servicio de faena, es una posición artera, injusta y arbitraria, que nos origina graves daños y perjuicios económicos, en nuestra única herramienta y fuente de ingreso económico, nuestro único sostén, que logramos mediante el trabajo familiar, con mi esposa e hija, con muchos sacrificios, en forma diaria y permanente.

A cambio, recibimos más castigos y problemas, que se suman y agregan, a la hostilidad permanente y destrato que recibimos frecuentemente en el matadero de la planta de faena Municipal, y la falta de acompañamiento de nuestros representantes, quienes llevan adelante, a través de una Fundación, una granja porcina de gran desarrollo en nuestra ciudad, a la que denominan polo productivo. Desde donde no estimulan al desarrollo y crecimiento del productor porcino y agrícola.

Considero y resalto que en Catriel, no existe un Polo Productivo ni mucho menos una diversificación productiva..

El día viernes 3, presentamos con mi esposa Dora, una nota a la Fundación Polo Tecnológico Social de Catriel, solicitando se expresen por escrito, a fin de que se aclare nuestra situación, respecto a la negativa de faenar nuestros animales en instalaciones del matadero municipal.

– En respuesta, la Fundación Polo tecnológico y Social de Catriel, se expresó por FM Alas, con un extenso comunicado, en donde el lector observara, que en ningún párrafo, se expresa la palabra PRODUCTOR PRIMARIO PORCINO, o PEQUEÑO PRODUCTOR PORCINO, pero si resalta, se ensaña, y pretende ensuciar, mi buen nombre y honor,

– En la nota que presentan por radio FM Alas y que es parte de sus portales de noticias, hacen referencia a que me desvinculan por incumplimiento en la entrega de valores de terceros, de compra y venta de sus productos. Ante ello es necesario destacar que dichos valores fueron recibidos y rendidos por la Fundación con mi esposa, siempre en tiempo y forma, cancelados de buena fe. Cabe aclarar, que dichos pagos, realizados mediante cheque por un excelente comerciante de la región, a quien no desconocen, iniciamos la gestión por la que lleva adelante sus pagos y que , COMO CUALQUIER PRIVADO y persona de bien, va cancelando su deuda, muy próxima a cumplimentarse, es de destacar, que debido a la situación económica actual, tuvo problemas y se atrasó en cubrir sus cheques, pero no los desconoció y afronta su responsabilidad ante la Fundación, como librador responsable.

Queda aquí demostrado, como fuimos nosotros los que conseguimos abrir un nuevo mercado, observar que en forma artera y maliciosa, toman esta situación, para excusarse en su decisión, de NEGARNOS el servicio de matadero de nuestros animales, intentando con ello desvirtuar y usar ese episodio, abusando de nuestra honestidad y buena fe, que siempre comercialmente sostuvimos, intentando ensuciar mi buen nombre y honor. Pretendiendo engañar a nuestros vecinos, cuando el fin último de sus decisiones, es una represalia por hacer uso de mi derecho humano de opinar y hacer uso de la libre expresión, reconocido por nuestra Constitución Nacional y múltiples Tratados Internacionales de derechos humanos.

NUNCA TUVIMOS PAGOS PENDIENTES CON LA FUNDACIÓN Y CUMPLIMOS LEAL Y LEGALMENTE CON NUESTROS COMPROMISOS.

Me parece de una gran gravedad institucional, que por opinar con libres expresiones y tener una postura crítica, en relación a la dirección de las decisiones y políticas que llevan adelante los representantes de nuestra ciudad, se me intente callar y se me trate de irrespetuoso por tener opiniones diferentes. Pues atrás han quedado oscuros años en los que la censura era la práctica común del poder.

La nota de la FUNDACION, es otra prueba de la inexistencia de valorizar al emprendedor y productor primario porcino, porque su extenso discurso político, enfatiza y hace referencia UNICAMENTE, a la cantidad de personas empleadas en su establecimiento xx personas, a la apertura de nuevos puntos de ventas, a la ampliación del frigorífico para la faena de no solo de cerdos sino también bovinos, abriendo oportunidades laborales a más Catrielenses, hablan de diversificación económica y el posicionamiento de Catriel en la provincia y porque no en el mundo concluyen.

Ahora bien, yo los felicito y aplaudo por ello, está todo muy bien!!!…, pero también me queda muy claro, que dichas consignas se asemejan más a los objetivos de una empresa privada, que a los de una Fundación, cuyo objetivo sin fines de lucro, como en su origen, debe estar destinado al bien común.

Nosotros, emprendedores y productores porcinos primarios, necesitamos el servicio de Matadero Municipal, resaltamos que no disponer del servicio de faena de cerdos, nos expulsa a la marginalidad, a la falta de certificación sanitaria, como le ocurre a la gran mayoría de los productores primarios de Catriel, a poder certificar la sanidad de nuestros productos y el objetivo de desarraigar la faena clandestina. Está a la vista. Observar, que en lugar de aumentar el número de productores porcinos independientes, que existían en el origen de la Fundación,, los mismos se han desalentado y reducido .

Debe observarse que en ningún renglón o párrafo de la nota que emite la FUNDACIÓN POLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL DE CATRIEL, se hace mención a la palabra PRODUCTOR PRIMARIO, a la inclusión e integración de los productores. Al trabajo mancomunado que debería realizarse, en post de nuestra comunidad, cuyas expresiones eran muy proclamadas en sus orígenes y tenían por objetivo al crear, constituir y construir, la nueva planta de faena.

José María Esquivel