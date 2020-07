(C25N) Un joven matrimonio sufrió el robo de algunos materiales de construcción y daño en su vivienda ocasionado por el fuego que encendieron los delincuentes.

El hecho ocurrió este sábado en horas de la madrugada en calle Viviana García al 1.200 (cerca de barrio Santa Cruz y Lote 15). Se trata de una vivienda propiedad de Diego Velazco y su esposa, quienes este fin de semana se aprestaban a finalizar con algunos trabajos para habitarla ya que en otra oportunidad también les habían robado.

Esta vez se llevaron algunos materiales, pero el daño causado por el incendio es muy importante. Las paredes recién pintadas quedaron llenas de humo, el techo está practicamente todo quemado y tendrá que hacerlo nuevamente. El propietario y su familia se mostraron indignados por lo sucedido.

Trabajaba en el lugar, una perito policial para levantar algunas huellas que los lleven a los autores.





