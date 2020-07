(C25N) Como ya adelantáramos, el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 de este sábado en el domicilio de Adriana Sandoval. Se registraron importantes daños. Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas.

La jefa comunal, radicó la denuncia y apuntaría a sectores criticos a su gestión.

