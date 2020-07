(C25N) La brigada antimotines de la Policía de Río Negro se apresta a desalojar a vecinos que ocuparon tierras a orillas del Río Colorado. La causa la inició el Departamento Provincial de Aguas, ya que se consideran tierras de ribera.

El procedimiento está encabezado por el fiscal Gustavo Herrera quién destacó: “esta porción de tierra pertenece a la cuenca hídrica del Río y por lo tanto no debe ser ocupado por vecinos particulares. Aquí hay un proyecto del municipio y DPA para beneficio de todos los vecinos y por lo tato vamos a proceder a retirar los bienes que hay en el lugar. Los vecinos que han ocupado si persisten en su tesitura están cometiendo un delito y podrán ser detenidos si persisten en su intención de permanecer en estas tierras”.

“En principio vamos a remover los palos y alambres que hay en el lugar y se desarmará la construcción que ha realizado un vecino”. Dijo Herrera

LOS VECINOS:

“Estamos acá viendo que sucede con esto, no queremos que la policía ni la justicia nos tiren o rompan lo que hemos hecho en este lugar. Es un balde de agua fría encontrarse con esta actitud, esto nos ha llevado tiempo ponerlo en orden, limpiar los terrenos etc, y ahora nos quiere sacar”.

En tanto otro vecino tuvo un cruce de palabras con autoridades. Manifestando que no se retirarán del lugar “No nos van a sacar de acá, a mi me van a tener que matar para que me vaya. Soy criado y nacido en Catriel. Quieren problemas con nosotros, bueno entonces lo van a tener, vamos a ir ya al Municipio a tomarlo”. “Hay gente que no es de Catriel y consigue terrenos, casas como si nada. Que le cuesta a la Intendente regularizar esto, no nos vamos a ir, yo voté a este gobierno y me duele que envíen a un fiscal y al COER a sacarnos como ladrones. Somos gente de bien, laburantes que construimos esto a puro esfuerzo” Expresó u vecino