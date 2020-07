(C25N) Airado reclamo de una veintena de vecinos de Peñas Blancas y Valle Verde que, esta mañana, pese a la lluvia y el frío, se manifestaron frente al edificio de la Comisión de Fomento. Denunciaron irregularidades y exigieron soluciones ante las necesidades de gas, leña, agua y mayor seguridad en la zona.El Ministro de Gobierno Rodrigo Buteler llegará a la localidad la próxima semana para hablar con vecinos y comisionada.

Adriana Sandoval, la comisionada, se acercó al lugar pero decidió no entablar diálogo con los manifestantes: “no pienso renunciar, que sean las autoridades de provincia quienes juzguen mi trabajo”, dijo

RECLAMO

Un equipo de “Radio Alas” y “Canal 2” se trasladó hasta el lugar para realizar una cobertura especial desde el epicentro del conflicto.

Luego de los últimos acontecimientos ocurridos en el paraje de Peñas Blancas, como el incendio en el domicilio de la presidenta de la comisión de fomento y el intento de incendio en una vivienda particular, una importante cantidad de pobladores se instalaron frente a la comuna para repudiar las decisiones que Sandoval tomó durante su mandato.

“Esta señora se nos ríe en la cara, cada vez que nosotros venimos a pedir”.

“Vino gente de Viedma y se llegó a un acuerdo, dijo que iba a trabajar para la gente y nunca cumplió. No te ayuda, no da respuestas, no se fija en las necesidades de la gente”, expresaron los vecinos en diálogo con “Radio Alas”.

SEGURIDAD

Una de las manifestantes hizo referencia a un individuo oriundo de Mendoza que hace aproximadamente un año radica en la zona y al parecer ya ha tenido incidentes con algunos vecinos. “Acá nos sentíamos seguros, pero con esta persona ahora tenemos miedo, queremos que lo atrapen, recién nos dijeron que tiene pedido de captura, ¿que están esperando?, ¿que prendan fuego una casa?, ¿que haya una violación?”, advirtió.

“RECLAMAMOS NUESTROS DERECHOS”

Los pobladores aclararon que el reclamo no tiene fines políticos, “acá no hay partido político, reclamamos nuestros derechos, decidimos reunirnos y ver que solución podemos tener. Estamos cansados de tantas irregularidades, de tantas injusticias, de que se nos rían en la cara, hay muchas necesidades”.

“El salón está lleno de leña y no la entrega, solo han dado diez bolsas de leña y dos garrafas en este invierno. Con ella no podemos hablar, nos da vuelta la cara, se nos ríe”, sostuvo otra vecina.

Por su parte un criancero de la zona expresó: “con todos los gobiernos pasa lo mismo, es una vergüenza que Peñas Blancas este así, no tenemos un medio de transporte para salir de la localidad. Los chicos jóvenes se tienen que ir porque no consiguen trabajo, los caminos están intransitables, estamos abandonados totalmente. Nos discriminan, nos tratan de indios“.

“Esta señora ha dicho que la pandemia no la ha dejado trabajar, ella se tiene que dedicar a trabajar para todos los vecinos. Si no es capaz de gobernar que se haga a un lado”, enfatizó.

“Cuando habla del atentado que sufrió, que no ensucie a la gente de acá. La casa donde ella vive es de la escuela, la gente no se va a ensuciar las manos en ir a quemar esa casa que no es de ella, es de la escuela”, concluyó el criancero.

PALABRA DE LA COMISIONADA

Por su parte, Adriana Sandoval observaba y escuchaba la radio desde la camioneta lo que ocurría con los vecinos, pero decidió no dialogar con ellos, aunque pidió su derecho a réplica a través de los micrófonos de Radio Alas.

“Cuando hablan de inseguridad es una realidad, mire que inseguridad sufrí yo que casi me han quemado con toda mi familia, jamás di nombre ni apellidos, gracias a dios hoy estoy con vida”.

“Fijense como no ha sido mi aceptación, me culpan de querer echar a una enfermera, me culpan de querer echar un chofer, ahora me culpan de que me prendo fuego la casa sola.,. esto realmente es irreal”, dijo indignada.

Además aclaró su situación respecto de la vivienda donde reside actualmente y que fue víctima de un atentado el pasado fin de semana. “Tengo un contrato con el Consejo de Educación que me debo retirar de esa vivienda el día que yo me jubile, como gané las elecciones pedí los 4 años que voy a cumplir y luego vuelvo a mi trabajo que es en educación, como portera”.

NECESIDADES

En relación a los reclamos de los vecinos por falta de leña, gas y otros servicios, respondió: “tengo todos los papeles pertinentes para entregar a las autoridades para que vean que se ha entregado todo. El agua se reparte todos los días, los zeppelin están cargados”

Con respecto a los reclamos de falta de atención a los vecinos, dijo “son mentiras, yo estoy todos los días en la oficina y el que ha traído una nota se le recibe“.

AUTORIDADES DE PROVINCIA

La semana pasada visitaron la localidad autoridades provinciales que viajaron desde Viedma, “vinieron a solucionar un problema interno entre los vocales y la comisionada. No voy a renunciar, si las autoridades consideran que mi trabajo está mal y ellos lo piden, me retirare”, dijo Sandoval.

“Yo sé que estoy trabajando bien, tengo las planillas firmadas por los vecinos a los que se les entregó leña, gas, agua. A las autoridades competentes entregaré mi trabajo”, sostuvo.

“La gente de Viedma les explicó que hay muchas oficinas que no están trabajando, como desarrollo social, vialidad”, advirtió.

MANO DERECHA

Le vecinos acusaron a un hombre oriundo de Mendoza de tener antecedentes policiales y haber generado situaciones de conflicto en la localidad, en algunos casos de gravedad con el uso de un arma blanca, y ser apañado por la comisionada. “No tengo mano derecha, ¿porque lo relacionan a este señor conmigo?, porque quedó dando vueltas cuando vino de Mendoza y yo le presté una casita donde él vive. Es una persona que toma, a veces ve que está la camioneta con las garrafas y da una mano, también con la leña”, explicó Sandoval.

“Me estoy enterando por la radio lo que se habla de esta persona”, dijo sorprendida.

MENSAJE A LOS VECINOS

“Les pido disculpas a los vecinos por los reclamos que han tenido y no se ha podido dar respuestas, no ha sido porque yo no haya querido, sino que hay cosas que no llegan desde Viedma por el tema de la pandemia”.

“Tengo orden del ministro de retirarme, estoy descompuesta, no me siento bien”. Concluyó la comisionada de fomento Adriana Sandoval y se fue del lugar, sin tomar contacto con los vecinos.

MINISTRO DE GOBIERNO

En horas de la tarde de este martes, el ministro Buteler hablo con los vecinos y la comisionada y prometió un encuentro con las partes para la semana próxima a efectos de acercar posiciones y solucionar el conflicto. Los vecinos que permanecían frente al edificio, regresaron a sus hogares.