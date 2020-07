“No somos un monopolio, estos grupos que critican tienen mala intención y están engañando a la comunidad”, manifestó la presidente de la Cooperativa Cotecal Laura Morales, en respuesta a la viralización de mensajes a través de las redes sociales que llaman a una desconexión masiva al servicio de internet que brinda de la entidad.

En diálogo con “Radio Alas”, Morales aseveró: “hay mala intención en los grupos que se han creado en las redes sociales, inquieta mucho al personal, al grupo de consejeros y a la ciudad, porque se los está engañando a los usuarios a través de esos grupos”.

“Hay un gran mito histórico que la cooperativa no deja ingresar a la competencia, no es así, no hay ninguna restricción legal ni por parte del estado, mucho menos por la cooperativa. Cualquier empresa interesada en prestar servicios de internet tranquilamente pueden entrar a la ciudad, cumpliendo requisitos que tienen que ver con habilitaciones y demás, pero no así con un impedimento o cuando hablan de monopolio, eso no es verdad”, aclaró Morales.

Además agregó: “en este contexto de pandemia, con sus dificultades, en estos 130 días hemos seguido trabajando, con recursos propios los empleados han cobrado sueldos y aguinaldos”.

INTERNET

El epicentro del conflicto se generó por el servicio de internet que presta la cooperativa, “con respecto al reclamo de los vecinos, el tema del uso de internet es un colapso a nivel mundial, pero estamos trabajando para mejorar los servicios. Pedimos respeto hacia los empleados, porque la gente en algunos casos reclama de muy mal modo” advirtió la presidente.

Por su parte el vicepresidente de la entidad Arturo Vizcarra argumentó: “Cotecal es una empresa que trabaja arduamente, durante tres meses de la pandemia trabajamos a puertas cerradas para mejorar el sistema de internet, que colapsó en todo el mundo, la gente está en su casa y creció el consumo”.

“Debimos contratar 500 megas más a “Arsat” que es nuestro proveedor, para suplir las necesidades que sabíamos que se venían” expresó. “Lo que se debe tener en cuenta, es que no se puede ver una película en 4k con 3 megas, por eso estamos pidiendo la racionalización y responsabilidad en el uso de internet”.

Además Vizcarra hizo un importante anuncio: “en un gran esfuerzo y con la inversión de más de un millón de pesos, nos asociamos a la Cámara Argentina de Internet (Cabase), tiene 30 puntos en todo el país, y el más importante para nosotros es Neuquén. Nosotros estamos en el tramo final para conectarnos a Cabase de Neuquén, que nos va a permitir tener un internet mucho mayor, con gran amplitud. ”

“Estamos trabajando para mejorar el servicio”. Aseguró

Cotecal actualmente tiene 4700 abonados de internet, de los cuales solamente 1.200 están con fibra óptica, más de 3500 abonado ADSL y el sistema inalámbrico y eso está teniendo inconvenientes. “El futuro de esto es que toda la gente se pase a fibra, Cotecal está trabajando para que toda la localidad tenga fibra óptica, hoy tiene más del 85%” anticipó el vicepresidente.

(Imagen viralizada)

RECLAMOS

La única vía de reclamo que tiene la cooperativa es el número telefónico: 08003333358.

Las oficinas funcionan desde las 8,30 hs a 13,30 hs. Para el sistema de pagos no hace falta sacar turnos, pero para trámites administrativos y averiguaciones si, a través del número de teléfono (0299) 491 3363.

“Se han cotejado las críticas en las redes sociales y no tienen relación con los reclamos por la vía telefónica, y muchas veces no son siquiera asociados”. Concluyó Laura Morales, presidente de la cooperativa Cotecal.