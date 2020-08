Recordaron que el uso del barbijo o tapabocas es y será obligatorio durante todo el tiempo que dure la pandemia y por eso recomendaron lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol antes de colocarlo, asegurarse de que cubra nariz y boca, no tocarlo mientras se utiliza; y si lo hace, lavarse bien las manos.

Cuando el barbijo esté sucio o húmedo es importante lavarlo o cambiarlo por otro limpio; cuando se retire, hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera y posteriormente colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón.

Para que el uso del barbijo sea efectivo, es importante no utilizarlo por debajo de la nariz ni dejar expuesto el mentón; no usarlos flojos para no dejar espacios en los lados ni usarlo de tal forma que solo cubra la punta de la nariz; tampoco dejarlo por debajo del mentón o sobre la cabeza; y no se recomienda su uso en personas con problemas respiratorios o en menores de dos años.

Tener en cuenta que junto al uso del tapabocas, es clave respetar además el distanciamiento social, es decir, mantener una distancia de dos metros con respecto a los demás, evitar las multitudes, los espacios cerrados y encuentros sociales; no dar la mano, abrazar ni compartir mates u otros utensilios; y no visitar a personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.

Es importante remarcar que la mejor manera de prevenir la propagación del coronavirus es quedándose en casa siempre y cuando sea posible.