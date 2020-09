(C25N) El vecino Daniel Lezcano encontró “in fraganti” a dos personas intentando robar combustible de su camión. Los quiso perseguir, pero se dieron a la fuga, posteriormente gracias a la ayuda de vecinos y la policía pudo identificar a los delincuentes.

El incidente se produjo este domingo en horas de la noche en calle Los Juncos (Cuatro Esquinas), según relató Lezcano en diálogo con “Radio Alas”: “estaba afuera de casa y en eso escuché un ruido, vi una camioneta Amarok color blanca sin patente, iban una mujer con una gorra y un muchacho arriba de la camioneta, cuando me vieron salieron a toda velocidad. Cuando observo me doy cuenta que con un cuchillo habían rajado el tanque de combustible del camión, un tajo hicieron en la parte de arriba y otro en el fondo (el tanque es de fibra)”.

“Quiero creer que se trata de un robo, que no había gente mandada. Mientras llamaba a la policía, volvió a pasar la camioneta y decidí seguirla, pero escaparon a toda velocidad. Cuando me entrevisté con la policía me contaron que habían detenido una camioneta amarok blanca, con todas las características de la gente que encontré en mi casa”, sostuvo.

“Los vecinos me mandaron una foto esta mañana de la camioneta que estaba dentro de un canal… Los delincuentes no tienen cuarentena, lamentablemente la persona honesta no puede dormir”, concluyó molesto el vecino Daniel Lezcano, que radicó la denuncia correspondiente en la Unidad 9° de policía de Catriel.

Algunos testigos dicen que es la misma Pickup que noches pasadas intentó robar plantas de una vereda.