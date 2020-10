El Municipio dio a conocer el listado de beneficiarios de los fondos provinciales para quienes sufrieron pérdidas o directamente no trabajaron durante los primeros meses de la pandemia. Hay una enorme disconformidad, sobre todo de talleres, peluquerías, academias, (entre otros) que no trabajaron, tuvieron importantes pérdidas y no fueron tenidos en cuenta. Como se puede observar en el listado (casi ilegible), hubo rubros beneficiados que si trabajaron o en algunos casos son asalariados. También se supo que luego de anunciarse que se iba a publicar el listado, varios pidieron no recibir el beneficio. Los fondos ya fueron depositados en las cajas de ahorro de cada beneficiario.