Dos pacientes con coronavirus y enfermedades terminales murieron este martes en la guardia del hospital Castro Rendón, que fue acondicionada para que permanezcan allí por falta de camas. Un audio de la conversación telefónica entre una médica y la hija de una paciente se viralizó y generó conmoción ya que allí se afirma que no es “candidata” a un respirador, aunque en la guardia se le brindó asistencia respiratoria.

“Entró respirando muy mal y con el oxígeno, con la mascarita que le ponemos en la cara, no es suficiente. Y ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar. Ella no es candidata a enchufarla a ningún respirador, no es candidata a intubarla”, le dice la médica a la hija de la paciente al inicio de la conversación.

La situación que se advierte en el audio fue confirmada por el director del hospital Castro Rendón, Adrián Lammel, quien dijo a LM Neuquén que debido al cáncer terminal que padecía la mujer “igual iba a haber un desenlace final de muerte de una manera inmediata”.

Explicó que no se procedió a la reanimación “porque son pacientes terminales y, por la patología como la que ella tenía, es una paciente que si no tenía Covid también iba a morir en poco tiempo”. Y subrayó: “No hay una posibilidad de salvarle la vida por la patología previa, sería un encarnizamiento también desde el punto de vista terapéutico porque no tiene sentido”.

Había respiradores, no había camas

Lammel justificó el procedimiento médico llevado adelante y negó que hubiera falta de respiradores. “No había una cuestión de urgencia como en casos que se necesitan un respirador. Se acondicionó un lugar para la atención adecuada como en estos casos de cuidados paliativos. Hay una decisión de no encarnizarse con pacientes que se sabe que uno no le hace ningún beneficio. Entonces es una cuestión ética y, además, que muera sin sufrimiento”.

Respecto a la asistencia respiratoria, Lammel dijo que hay respiradores disponibles en la guardia y en la sala de terapia intermedia que, en algunas oportunidades, son utilizados por pacientes hasta que se desocupe una cama en terapia intensiva. “En estos dos casos nosotros teníamos respiradores”, afirmó.

Mientras ambos pacientes permanecían en camas en la guardia, Lammel dijo que se hizo el pedido al Centro Coordinador de Camas para ser derivada a un hospital de menor complejidad. En el Castro Rendón se esperaba a otros pacientes que “tenían prioridad”.

“Se pidió la posibilidad de que tenga una cama pero igual estaba siendo atendida en una cama en la guardia. Se estaba esperando otros pacientes de otros hospitales que estaban con necesidad de mayor complejidad y esas camas estaban para esos pacientes. Se prioriza a esos pacientes para que este paciente, una vez que vinieran los otros, vaya a un lugar de menor complejidad. Pero por la gravedad de la situación, que tiene que ver con su patología oncológica más el Covid, no se pudo hacer ese recambio y mandarla a un hospital de menor complejidad”, explicó Lammel.

En otro tramo de la conversación, la médica le dijo a la hija que no podrían despedirse de su madre. Sobre esto, Lammel explicó que en ese momento no se podía ya que había otros pacientes con coronavirus en el lugar, pero que luego “hubo otra conversación y pudieron despedirse”.

“La paciente quiso despedirse, fueron los familiares porque estaba lúcida y se adecuó un lugar en la guardia. Muchas veces esto se hace de manera domiciliaria pero en este caso por ser paciente Covid se adecuó un lugar en la guardia para poder tener su último tiempo de una manera adecuada”, detalló.

Respecto al otro paciente, Lammel dijo que atravesó una situación “similar” a la de la mujer y que falleció producto del grave estado de salud que padecía debido a la enfermedad terminal.

“Esto está pasando casi todos los días”

El trabajador del hospital del Castro Rendón y delegado de ATE, Juan Millapán, describió la dura situación que atraviesan a diario al no lograr atender a muchos pacientes que llegan en estado crítico e hizo mención a las dos personas que murieron en esas condiciones en la guardia del hospital.

“Esto está pasando casi todos los días. Hace tres o cuatro semanas que la guardia viene con una alta demanda y donde hoy hay pacientes que hoy esperan una derivación. Hay pacientes que se están muriendo en la guardia, ayer (por el martes) al mediodía fallecieron dos”, afirmó Millapán en diálogo con LM Neuquén.

El 29 de septiembre fue la primera vez que el Comité de Emergencia Provincial informó un 99% de ocupación de camas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). “Lamentablemente es la situación real que se está viviendo hoy. Hay pacientes críticos que ingresaron esperando respirador y se terminan descompensando porque la cantidad de camas con respirador está al 100%”, agregó el delegado de ATE. La falta de asistencia respiratoria por fuera de la terapia intensiva fue negada por el director del hospital, Adrián Lammel.

“Lo que está pasando es que los pacientes llegan ya en un momento crítico. En una situación normal, esos pacientes antes de que lleguen a ser críticos ya están con un respirador o ya están internados. Hoy, con toda la demanda que hay, terminan ingresando cuando ya están críticos y tenés un margen muy chico de poder recuperarlo”, explicó Millapán. “Lo que hay que esperar es que se libere una cama. Hoy el paciente ingresa tan agotado que llega un momento que no da más y se terminan muriendo”.

Respecto a esta dura situación, el trabajador de salud describió lo dificultoso que es para el personal de salud afrontar esas situaciones. “Psicológicamente está llevando a los trabajadores de salud a un estrés de que no estamos trabajando como deberíamos y va a llegar un momento que se va a agotar el equipo de trabajo. Nosotros vivimos con la vida y con la muerte pero nunca a este nivel“, describió con angustia.

(LMNeuquén)



15

/ 100