Buena actuación de los Pelayo en la 6ª fecha del Safari Regional APISSA en General Conesa » Catriel25Noticias.com

Buena actuación de los Pelayo en la 6ª fecha del Safari Regional APISSA en General Conesa

Gral Conesa-La sexta fecha del Safari Regional APISSA, disputada en General Conesa, contó con una destacada participación de pilotos catrielenses que volvieron a dejar su huella en la exigente competencia.

Entre ellos, Miguel “Zorro” Pelayo y Gustavo Caballero, con el Jeep N°75, tuvieron un inicio complicado: el sábado no lograron completar la etapa debido a una rotura mecánica. Sin embargo, el domingo lograron finalizar en el 6° lugar, ubicándose 16° en la general dentro de la categoría 4×4.

Por su parte, Antonio Pelayo junto a su hija Micaela Pelayo, con el N°81, realizaron un gran trabajo. El sábado culminaron , y el domingo mejoraron notablemente al ubicarse , lo que les permitió cerrar el fin de semana en el 4° puesto general de la categoría.

“El sábado fue un día difícil, estuvimos más de cinco horas perdidos en el campo. Mi poca experiencia como navegante y una hoja tan difícil de leer hizo que se nos complicara llegar, pero el domingo logramos subir al podio y darle una alegría a mi papá después de tanto sacrificio y trabajo. Gracias a los auxilios y a toda la gente que nos acompaña carrera tras carrera”, expresó Micaela Pelayo.

En la división CuatriciclosMiguel Pelayo (N°957) también tuvo una gran actuación: el sábado finalizó , el domingo , cerrando un excelente 3° lugar en la general.

“Fue una fecha difícil, con una hoja complicada, pero estoy contento de haber logrado buenos resultados en mi segunda carrera con cuatriciclo. Agradezco a los auxilios y a toda la gente que siempre me apoya”, comentó Miguel Pelayo.

