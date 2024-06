confirman fecha de asamblea » Catriel25Noticias.com

Ante el temor de una intervención que estarían solicitando algunos socios, el Club se encamina a su ordenamiento ya que según se supo, en los próximos días, se realizará la asamblea para elegir la nueva comisión directiva. Hoy la institución está prácticamente en acefalía.

Quién sigue presidiendo el club en los papeles (Sebastián Coletti), casi no ha ejercido tal función ya que sus ocupaciones empresariales lo mantienen alejado de la ciudad y no puede cumplir la tarea. Como toda comisión, cuando fue elegida realizó varios trabajos en el predio y vestuarios pero el entusiasmo duró poco ya que como siempre ocurre, sólo quedan cuatro o cinco para trabajar y terminan cansándose.

Los costos que demanda mantener la institución son abismales y sólo se cuenta con la colaboración de algunas empresas y el estado. Aún así desde las distintas subcomisiones se realizan actividades para recaudar fondos y hacer frente a los gastos corrientes.

Las cuotas de las escuelitas de fútbol son más que nada un aporte voluntario ya que hay chicos que no pueden pagar.

En los últimos tiempos, el Club se ha transformado en un foco de conflictos, precisamente por el tema económico.

Números que no cierran, no se conoce lo que se recauda en cada evento, alquiler del salón, deudas con proveedores por viandas y transporte, manejos y depósitos a cuentas personales de integrantes de la comisión. Socios que debían años de cuota y fueron blanqueados para que puedan votar en la próxima asamblea, etc

Sin ir más lejos, se supo que una empresa hizo un aporte importante en dinero para una obra de gas y hoy no se sabe dónde está el dinero y la obra no está.

De alrededor de 700 socios que tiene “La Depo”, sólo 45 están activos para votar porque la comisión no se encargó de cobrar las cuotas (se cree que habrá dos opciones para votar en la próxima asamblea). Personería Jurídica confirmó a este medio que, de no mediar inconvenientes, la asamblea será el 13 de julio.

Ojalá que la nueva comisión normalice una institución fuerte pero que cuesta mucho mantener en los tiempos que corren.