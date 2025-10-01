el juez Greca inspeccionó y escuchó reclamos » Catriel25Noticias.com

El mal estado de la Ruta 151 volvió a quedar bajo la lupa, pero esta vez de manera literal: el juez federal, Hugo Greca, recorrió el tramo más deteriorado de la traza en la zona de Cinco Saltos. Lo hizo en el marco del amparo presentado por el gobierno de Río Negro, intendentes y cámaras empresariales, quienes reclaman que Vialidad Nacional encare un plan de reparación urgente.

“Esto es una medida de prueba solicitada por Vialidad Nacional, para que las partes puedan mostrar cuál es el estado de la ruta y qué trabajos se están realizando o piensan realizar”, explicó el magistrado en diálogo con la prensa. Y añadió: “El reconocimiento judicial busca llevar al expediente la realidad. Como se dice, una imagen vale más que mil palabras”.

Muy por el contrario a lo que se esperaba, que el Juez recorra toda la traza de la 151 sobre todo en los sectores más críticos cerca de Catriel, el recorrido se concentró en Barda del Medio, uno de los puntos donde en los últimos meses se produjeron accidentes fatales. Allí Greca estuvo acompañado por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, el intendente de Cinco Saltos Quique Rossi, la Intendente de Catriel Daniela Salzotto, además de representantes de la Provincia y de asociaciones que impulsan el reclamo.

El fiscal de Estado de Río Negro Gastón Pérez Estevan, sostuvo que lo que se busca es acelerar los tiempos judiciales. “Hace más de 60 días que presentamos el amparo colectivo y se vencieron los plazos procesales. Mientras tanto, siguen ocurriendo siniestros. Necesitamos que el juez ordene de manera urgente reparaciones en los tramos más deteriorados”, enfatizó.

En la misma línea se expresó Luciano Minetti Kern, fiscal adjunto de la provincia, quien advirtió: “El abandono sistemático de esta ruta es una amenaza para los vecinos y un freno para la producción. Hoy vinimos a constatar in situ el deterioro, y esperamos una decisión rápida que obligue al Gobierno Nacional a actuar”.

Greca recordó que cuenta con un plazo de tres días para resolver los próximos pasos. La expectativa está puesta en que disponga una medida cautelar que obligue a obras inmediatas, sin esperar una sentencia definitiva. “Lo que buscamos en todo proceso judicial es la verdad real de lo que pasa. Y eso solo se logra mirando con los propios ojos”, afirmó.

Mientras tanto, los reclamos se multiplican en torno a una traza que no solo conecta ciudades del Alto Valle, sino que también es un corredor clave para la producción rionegrina y neuquina. La Ruta 151 sigue esperando soluciones concretas, y la Justicia se convirtió en el escenario donde se dirime una deuda que, según advierten los usuarios, se paga día a día con accidentes y víctimas.

En la región esperan que una sentencia sirva para empujar definitivamente las obras y que la 151 deje de ser un peligro y vuelva a ser la ruta estratégica que conecta al Alto Valle con el resto del país.

