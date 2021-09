Excelentes resultados del Tenis de Mesa de Catriel en el CEnard – Catriel25Noticias.com

Como nos tiene acostumbrados los jugadores de la Escuela de Tenis de Mesa Municipal de la Ciudad de Catriel, sumaron excelentes resultados en uno de los mejores torneos de la especialidad del país

Nuestros representantes participaron del 1 al 5 de Octubre del Torneo Argentino de Tenis de Mesa disputado en el CEnard Buenos Aires.

El Torneo fue disputado por 863 deportistas de las 23 provincias, donde los grandes representantes de Río Negro y Catriel no podían estar ausentes.

El detalle de la participación es el siguiente:

Santino Cerda: debutante, participó en dos Categorías.

Equipo Sub 11 junto a Fausto Mrakovich de Dina Huapi, donde cayeron 0 – 3, frente a Bs As, 0 – 3 frente a Salta y 2 – 3 frente a Mendoza, no logrando pasar su zona.

En Individual Sub 11 jugo zona frente a Mateo Carranza de Bs As, cayendo 0 – 3 y frente a Valentin La Villa de Jujuy cayo 1 – 3.

Sofía González: debutante, participó en dos categorías.

Equipo Sub 19 junto a Josefina Iturra de Viedma donde cayeron 0 – 3 frente a Bs As y 0 – 3 frente a Mendoza, no logrando pasar su zona.

En Individual Sub 19 jugó zona frente a Julieta Lalli de Córdoba cayendo 0 – 3, frente a Maitena Méndez de Bs As 0 – 3 y logró su primer Victoria en el Circuito por 3 – 1 frente a Dalila Rojas de Chaco, de todas forma no logró pasar su zona.

Ignacio Serra: participó en 2 categorías.

Individual Sub 11, por estar 2do en el Ránking Nacional comenzó en 16 Avos, en 8vos de final ganando a Salvador Gamez Cellino de Jujuy por 3 – 2, en 4tos de Final Cayo por 0 – 3 frente a Mateo Carranza de Bs As.

Individual Sub 13, partio de 16 Avos donde le ganó a Nahuel Córdoba de Mendoza por 3 – 2 y cayó en 8vos de Final frente a Matias Bentancor de Bs As por 1 – 3.

Santiago Serra: participó en 2 categorías.

Individual Sub 15, por estar 7mo en el Ránking Nacional comenzó en 32 Avos, en 16 Avos cayó 0 – 3 frente a Tomas Esteban Soria Castillo de Salta.

Individual Sub 19, jugó zona frente a Valentin Caballero de Mendoza cayendo 2 – 3 y ganó su encuentro frente a Elbio Santillan de Salta por 3 – 1, en 32 Avos cayó frente a Maximiliano Baez Sniechowski de Córdoba por un ajustado 2 – 3.

Priscila Jara: participó en 2 categorías.

Equipo Sub 15 junto a Cielo Alvarado de San Carlos de Bariloche donde consiguieron la medalla de BRONCE, en la zona final jugaron frente a Bs As donde cayeron 0 – 3, frente a Mendoza cayeron 0 – 3, frente a Formosa cayeron 0 – 3 y lograron una ajustada Victoria 3 – 2 frente a Misiones para lograr el podio.

Individual Sub 15 jugó zona frente a Magdalena Villalba cayendo 0 – 3, y frente a Ikeda Mayumi Aguilar cayó 0 – 3, no logrando pasar su zona.

Tobias Pereyra: participó en 3 categorías.

Equipo junto a Tiago Mrakovich de Dina Huapi y Ciro Samczuk también de Dina Huapi, donde lograron la medalla de BRONCE

En la zona se impusieron 3 – 0 a Tierra del Fuego también se impusieron 3 – 0 a Misiones y cayeron 0 – 3 frente a Bs As B.

Pasaron 2do en su zona.

En 4tos de final se impusieron 3 – 1 frente a Santiago del Estero y en Semifinal cayeron 0 – 3 frente a Bs As. A.

Excelente Torneo de Tobias, Ciro y Tiago.

Individual sub 15, partio de 32 Avos por encontrarse 8vo en el Ránking Nacional, en 16 Avos ganó su encuentro frente a Nicolás Aguirre de Bs As por 3 – 2 y cayo en 8vos de Final ante Federico Martinez de Mendoza por 1 – 3.

Individual sub 19 jugó zona frente a Galo Bordanave de Bs As cayendo 0 – 3 y logró la victoria frente a Jeremias Valtorta de Corrientes por 3 – 0.

En 32 Avos cayó por 0 – 3 frente a Alan Weiss de Bs As.

Manuela Pereyra: participó en 3 Categorias

Equipo Mayores junto a Aldana González de San Carlos de Bariloche en la zona final se enfrentaron a Buenos Aires, cayendo 1 – 3, frente a Mendoza, cayendo 2 – 3, frente a Santa Fe cayendo 0 – 3 y frente a Chaco cayendo 0 – 3, no logrando entrar en zona de podio.

Individual Sub 15: Logro la MEDALLA DE PLATA, Comenzó su participación en 8vos de final por ser la Actual N° 1 del Ránking Nacional, en 4tos de Final se impuso 3 – 0 a Victoria Loncharich de Mendoza, en Semifinales se impuso 3 – 2 frente a Abril Iwasa de Bs As y Cayo en la Final 1 – 3 frente a Candela Sanchi de Mendoza.

Individual Mayores, jugó la Zona Top por ser la Actual N° 1 del Ránking Nacional cayendo 0 – 3 frente a Camila Kaizoji de Chaco y 0 – 3 frente a Florencia Chirino de Mendoza.

Excelente torneo de Manu que fue de menor a mayor en el Torneo y por 6to año consecutivo logra jugar la final en el Nacional logrando 5 medallas de oro y 1 de Plata.

El couch Cristián Pereyra destacó la actuación de los 7 representantes de nuestra Ciudad ya que llegaron al torneo con muy poco rodaje y sin competencias oficiales ya que desde marzo del 2020 no se compite oficialmente, de todas formas los representantes Catrilenses se trajeron 3 medallas y eso es de destacar.



