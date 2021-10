Iván Martín de 25 de Mayo correrá el «Dakar de Sudamérica» – Catriel25Noticias.com

Iván Martín, un reconocido piloto de motos de 25 de Mayo, competirá por primera vez el South American Rally Race (SARR), que se desarrollará en nueve etapas desde el 15 al 26 de febrero del año que viene, y que dos tramos se realizarán teniendo como epicentro esa localidad pampeana.

El Rally Race se ha convertido en la carrera off road más importante de Sudamérica, en la que muchos pilotos lo encaran como un duro examen pensando en el Rally Dakar, la prueba más difícil y espectacular del mundo.

Martín, un médico de 42 años que viene de disputar una fecha del Argentino de Navegación en San Juan, en donde logró el segundo puesto, comentó ayer en diálogo con LA CHUECA que decidió inscribirse en el Rally Race porque le gustan los nuevos desafíos, y catalogó a esa carrera como la más exigente de todas las que ha disputado hasta el momento.

Sostuvo que participará con una moto Husqvarna 350, en la categoría M2, con el equipo Pampa Rally Team, que tiene como piloto de autos a su hermano Conrado Martín (Mercedes Benz).

«La preparación para disputar el Rally Race la hacemos desde ahora. Estamos probando distintos elementos de la moto para encontrar su máximo rendimiento y que no se rompa. Además, tengo que lograr una excelente preparación física».

-¿Cuáles son los aspectos más difíciles de la carrera?

-En el campeonato Argentino de Navegación, que en total se disputan 600 kilómetros, se corre por día siete horas. En el Rally Race se compite más o menos lo mismo por jornada, pero son 6 mil kilómetros, por lo tanto la conducción prolongada es uno de los aspectos más difíciles.

-En la etapa maratón no tendrás asistencia mecánica. ¿Cómo te preparás para este desafío?

-Tengo que ensayar desarmar y armar la moto por si lo tengo que hacerlo porque en esa etapa no contaré con los mecánicos. No sólo debo preocuparme de reparar posibles roturas, sino también debo realizar los controles de rutina en la moto y cargar combustible.

-¿Cómo definís el Rally Race?

-Es una competencia muy complicada y dura. Uno no sólo debe andar bien en moto, sino que también hay que saber navegar.

-En 25 de Mayo terminará una etapa y comenzará otra. ¿Qué significa?

-Es un gran orgullo, y será muy lindo no solo para 25 de Mayo sino para La Pampa. Nosotros que siempre competimos en otras provincias, que esta vez no toque un

Señaló que su principal objetivo en el Rally Race será completar todas las etapas y sumar la mayor cantidad de puntos, que serán tenidos en cuenta para las dos primeras fechas del Argentino de Navegación 2022. «Me gustan los nuevos desafíos, por esa razón voy a disputar este rally, que es mucho más exigente que cualquiera de las carreras que he disputado hasta el momento».

Podio en enduro.

Iván Martín desembarcó en el rally en el Argentino de Navegación luego de consolidarse como un piloto de enduro, especialidad en la que se destacó en varias oportunidades: fue segundo en el Desafío Norpatagónico 2017 y tercero en el Argentino de ese mismo año, y en 2018 ocupó el tercer puesto en Chile.