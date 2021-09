“Kawell Anay” finalista para el premio “Abanderados” de Canal 13

“Kawell es el mayor premio para nosotros”, dijo un emocionado Sergio Retamales, esta mañana, luego del reconocimiento que recibió la Asociación Civil de Equinoterapia al quedar entre los 8 finalistas de “Abanderados”, un premio anual que reconoce a aquellos argentinos que se destacan por su dedicación a los demás, y difunde sus vidas para que su ejemplo inspire al resto de la sociedad.

Entre más de 700 candidatos de las 24 jurisdicciones del país, el Jurado de Honor eligió a los 8 Abanderados 2021. Sus historias serán difundidas a través del Noticiero Trece (Canal 13) y las redes sociales. En octubre se podrá votar al Abanderado del Año y, durante la Gala Final, el más votado recibirá un premio de un millón de pesos.

“Kawel Anay” nació hace 10 años en Catriel y hoy, el enorme trabajo que encabeza Sergio Retamales, superó las barreras de la provincia de Río Negro y se hizo conocido en todo el país. “Desde ayer que pasó todo esto, hasta hoy ha sido impresionante, con mensajes de aliento, felicitaciones. Me ha superado a mí como a toda la familia de Kawell” manifestó Sergio en diálogo con Radio Alas y C25N.

EQUINOTERAPIA

Sergio comenzó con este proyecto por su hijo Santi, que tiene discapacidad intelectual, “conocí la equinoterapia en 25 de Mayo, un lugar donde trabajaban unos muchachos de buena onda y nosotros nos acoplamos, pero por distintos motivos no pudieron seguir. Después de un tiempo y pensar mucho le dije a Patricia (esposa) que teníamos que seguir adelante, hicimos los cursos y pudimos reunir un grupo de papás para formar la comisión”, contó.

Allí se fundó la Asociación Civil de Equinoterapia y Actividades Ecuestres, un espacio donde brindan atención, contención y rehabilitación a personas con y sin discapacidad a través de la capacitación, conocimiento y convocatoria de las familias de las personas que asisten a la terapia.

“Nunca pensamos que íbamos a llegar a esto, cuando nos ofrecieron este lugar después de andar dando vueltas, Enrique Flores donó el predio, un día me trajo acá y a mi me gustó, no había nada, puro monte y bordo, la traje a Patricia y me dijo ‘estás loco vos, como vamos a hacer’ y le respondí, de alguna forma vamos a trabajar, alguien nos va a dar una mano”, señaló Sergio.

Y así fue, llegó esa ayuda tan esperada, empresas, municipios, la familia que se puso al hombro cada una de las tareas que se necesitaban en el predio, “hoy gracias a Dios estamos próximos a cumplir 10 años con la actividad”, expresó.

Actualmente en la asociación trabajan entre 10 y 20 voluntarios, brindan actividades de Equinoterapia a alrededor de 100 niños, adolescentes y adultos con discapacidad y en proceso de diagnóstico; monta recreativa para niños y adultos; cabalgatas; equitación adaptada; y talleres para niños donde se promueve la vida en la naturaleza y el cuidado hacia los animales.

SANTI

El hijo de Sergio y Patricia fue quien los impulsó a incursionar en la Equinoterapia, “la discapacidad, arriba de un caballo, desaparece. El primero fue Santiago mi hijo, luego Agustina Argüello, allí arrancamos, se fueron acercando los papás”

“Santi ya cumplió 21 años, ya no es un practicante, le cambio la vida, nos cambió la vida a nosotros…” dijo emocionado Sergio.

FAMILIA

Uno de los pilares de Sergio, la persona que siempre creyó y acompaño incondicionalmente este sueño es Patricia, su esposa “no solo evaluamos el momento de felicidad por el reconocimiento, es el agradecimiento hacia la comunidad de la confianza que han depositado en nosotros, todas las veces que pedimos ayuda la gente responde, los papás confían en nosotros, vemos como disfrutan los niños, los profesionales siempre han trabajado en forma voluntaria”.

“Nuestra casa pasó a segundo plano, nuestra prioridad en la vida fue y es Kawell, no solo lo focalizamos en la discapacidad de Santiago, después se acoplaron Aldy, Agus, Martina, Yamil, mi nieta… toda la familia es parte de esto, y cada uno tiene su lugar. Vamos remándola con este proyecto, es todo re lindo, pero es una actividad que todavía no llega a ser sustentable para cubrir todos los gastos de comida de los animales, veterinario, tenemos que hacer otros eventos”.

Además aclaró, “muchísimo de esto ha salido del bolsillo de Sergio, hemos dejado parte del trabajo de él acá y mucho de nuestro esfuerzo, el premio es que estamos felices de conseguir esto”.

ABANDERADOS Y PRÓXIMO SUEÑO

El Premio Abanderados de la Argentina Solidaria es un especial anual de televisión emitido por El Trece creado para reconocer a aquellos argentinos que se destacan por su labor solidaria.

Entre el 7 y el 26 de septiembre arribará a Catriel la producción de Canal 13, para que los protagonistas de Kawell cuenten la historia, habrá entrevistas a los padres de los niños. “Todos estamos muy ansiosos con ganas de hacer muchas cosas”, dijo Sergio.

En octubre se podrá votar al Abanderado del Año y, durante la Gala Final, el más votado recibirá un premio de un millón de pesos.

Por su parte, Patricia anunció: “esto de Abanderados va ayudar a poder cumplir el sueño del Picadero, es otro kawelito, que requiere una inversión muy grande. Se trata de un galpón de aproximadamente 30 mts x 17 mts, el piso debe ser de arena, resguardado de los vientos, no perder el tema de la naturaleza, el aire libre y debe estar semi cerrado”.

AGRADECIMIENTOS

“Kawell es el mayor premio para nosotros, queremos agradecer a toda la gente, estamos muy felices. Siempre vamos a recibir a toda la gente para que conozcan lo que es Kawell Anay”, indicó Sergio Retamales

“Nos vamos poniendo viejos y cada vez se hace más difícil brindarle el tiempo a esto, pero siempre hay gente que nos ayuda, pedimos colaboración al municipio y nos responde, somos una institución que nos da vergüenza pedir, pero veces es necesario porque solos no se puede”, concluyó Patricia.



