Los salarios de los docentes vienen con descuento y sin aumento » Catriel25Noticias.com

Los salarios docentes no tendrán el incremento ofrecido en la última paritaria que ronda en los 120 mil pesos hasta los 180 en las categorías más altas. En el próximo cobro también se verán reflejados en los recibos de sueldos el descuento por los dos días no trabajados, en el primero de los casos por inasistencia injustificada el día viernes 14, recordemos que la secretaria trabajo íntimo a la entidad gremial a abstenerse de llevar a cabo la medida por no cumplir los plazos legales de notificación de acuerdo a las normas vigentes, el otro dia corresponde al paro del miércoles 19 de junio.

El gobierno comunico nuevamente para las medidas de esta semana 2 y 3 de julio que aquellos docentes que estén presentes puedan comunicarlo mediante la Aplicación Estoy presente. Medida que brinda una herramienta para aquellos docentes que quieran ejercer el Derecho a informar su situación laboral para esas dos jornadas.

En tanto la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, resolvió aceptar la propuesta salarial por lo que solicito su liquidación por planilla complementaria, lo que prevé que los trabajadores recibirán el aumento correspondiente al mes de junio.

Recordemos que el cronograma salarial que se inicia en los próximos días, comprende el pago de los salarios de junio los que se abonaran en simultáneo con el aguinaldo.

Fuente (NoticiasNet)