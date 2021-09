Manu Pereyra Subcampeona en el Nacional de Tenis de Mesa – Catriel25Noticias.com

La representante Catrilense Manuela Pereyra perteneciente a la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Catriel Sponsoreada oficialmente por Vista Oil & Gas, participó de varios Torneos Simultáneos en el CEnard Bs As.

Compitió desde el 28 de Septiembre hasta el 5 de Octubre en diferentes competencias donde tuvo una excelente actuación.

En primera instancia participó en los Selectivos de Mayores para integrar la Selección Argentina que disputaban las 14 mejores paletas, donde muchas de las participantes convocadas por el cuerpo Técnico Nacional, llegaron al Torneo jugando ligas Europeas, las atletas buscaban un lugar para el Paramericano a disputarse en diciembre en EEUU.

Manu le costó mucho encontrar su juego y en los 2 selectivos cayó en 8vos de final frente a Abril Okuyama de Bs As e Isabella Fragapane de Bahía Blanca, no logrando la plaza en la categoría Mayor.

Del 1 al 5 de Octubre participó de la 66 edición del Nacional de Tenis de Mesa que también se disputó en el CEnard Bs As, donde contó con más de 800 participantes de todo el país.

La Catrilense logró coronarse SUB CAMPEONA Nacional en la categoría Sub 15, donde por 6to año consecutivo logra llegar a la final donde había conseguido la medalla de oro en el 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y el año 2021 logra la medalla de Plata tras perder en la Final ante Candela Sanchi de la Provincia de Mendoza.

Manu declaró, tenía miedo de no poder llegar a zona de premiación, el 4to de final fue difícil ya que Victoria Loncharis de Mendoza estaba realizando un gran Torneo, pero pude superarla, ya en Semifinal me enfrente con una gran jugadora de Fetemba Abril Iwasa y los dos primero set los gane cómodamente, pero Abril me dio batalla y se colocó 2 a 2, pero me enfoqué nuevamente y pude llegar a la final, ganando por 3 a 2

En la final Candela jugó en gran forma, me golpeó en los momentos justos y aunque me duela perder la final creo que Cande fue una justa ganadora!!!!

Agradezco a Jesús, a mi familia como así también a la Ciudad de Catriel, Pehuajo Bs As, a Lilina Silva ( Target) y a mi Sponsor Vista Oil & Gas por creer en mi y apoyarme permanentemente.

Manu ya había decidido no viajar a los panamericanos U 15 y U 19 a disputarse en Santo Domingo República Dominicana en el mes de Octubre, pero posiblemente se trasladara a Mendoza a un Centro de Entrenamiento para los Torneos que se vienen como el Gran Prix de Santiago del Estero, Abierto de la República, todos estos a disputarse en el 2021.

El encuentro terminó 1 a 3 con parciales

9 – 11, 13 – 11, 12 – 14 y 9 – 11.

Su padre y Coach Cristián Pereyra declaró estar contento con el desempeño de Manuela, ya que no pudimos competir oficialmente, pero logró la meta de llegar a la Final del Nacional.



