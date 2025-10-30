más allanamientos en la región » Catriel25Noticias.com

Una alerta desde Estados Unidos derivó en varios allanamientos en las provincias de Río Negro y Neuquén por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Los procedimientos se realizaron en Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti y hoy en Centenario. Como en los anteriores operativos, la Policía secuestró en un domicilio distintos dispositivos electrónicos: entre ellos, más de 10 celulares.

Según se informó, la diligencia ocurrió este jueves a la mañana en una casa en el barrio Villa Obrera, en la localidad de Centenario.

La causa se inició a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una ONG estadounidense que recopila denuncias de usuarios y prestatarios de servicios electrónicos cuando detectan material de abuso sexual infantil.

«Ponen a disposición el IP, el usuario, y lo mandaron a la referente de Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibe este tipo de reportes», detalló.

Desde Capital Federal analizaron la información y luego derivaron la causa a la Fiscalía de Neuquén, quienes cruzaron los datos para individualizar de quiénes son esos dispositivos tras un trabajo de varios meses por parte de las divisiones de Delitos Sexuales y Grooming.

Durante el procedimiento de hoy, la fuerza provincial identificó a tres personas mayores de edad en el domicilio, aunque Espinoza aclaró que durante el operativo no hubo demorados.

Asimismo, secuestraron dos CPUs, una netbook y 13 teléfonos celulares, cuyo material se puso a disposición de Fiscalía, quienes solicitarán una orden al juez de garantías para la apertura digital y verificar si contiene el material denunciado.

