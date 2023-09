Polémica por apertura de local nocturno

Fuerte polémica se generó esta viernes con la posible apertura del local nocturno “420 Club”, ubicado en calle Formosa al 785, que se estaba promocionando para este sábado y ya las entradas habían salido a la venta. Vecinos reclamaron al municipio, juzgado de faltas y Concejo Deliberante manifestando que el lugar no está habilitado. Finalmente, desde inspección general se informó que la fiesta no podía realizarse y era pasible de una clausura.

“Se hacen fiestas en todos lados, el salones, en las chacras, centros comunitarios, la realidad es que esto parece una cuestión personal”, denunció Angelo Zamataro, uno de los propietarios del boliche “420” al enterarse por Radio Alas que el municipio había decidido no habilitar la fiesta de apertura ya anunciada para este sábado. “Me enteré por la Radio que no nos habilitan”, dijo.

El problema es de larga data, ya que los propietarios del boliche cuentan con una habilitación provisoria para trabajar hasta las 00:00 hs, el año pasado realizaron una presentación en el órgano deliberativo para que se les autorizara a funcionar hasta las 07:00 hs, sin embargo el tema se dilató más de la cuenta y recién hace unos meses el CD convocó a una audiencia pública con los vecinos del barrio zona centro, de las viviendas colindantes y cercanas al local nocturno para escuchar su postura ya que había muchos reclamos en cuanto a ruidos molestos, peleas y escenas de descontrol.

El tema aún no fue tratado en la sesión ordinaria, ya que falta documentación del local que debe presentar en el municipio. Sin embargo, los dueños del boliche decidieron organizar una fiesta especial de apertura para este sábado. “Que sepa todo el pueblo que no nos habilitan y que yo no sepa, es una falta de respeto, he sido respetuoso de todo el mundo, pero estoy cansado”.



Angelo Zamataro (empresario)

DUEÑO DEL LOCAL “420”

Tras enterarse por la radio que el municipio no habilitaba la fiesta, uno de los dueños del local nocturno, Angelo Zamataro, dio su parecer sobre la polémica situación: “lo que pasa acá es una falta de información entre instituciones que es grave, hay una cuestión que es real tenemos la habilitación provisoria con la documentación presentada, se había vencido en un momento pero la renovamos”.

“La habilitación provisoria que nos da la municipalidad es hasta las 00 hs, lo que sucede, que para extender el horarios hasta las 7 hs nos piden una audiencia pública que ya se hizo en el Concejo Deliberante, que fue notificada a 90 vecinos, pero a la audiencia fueron 9, yo estuve ahí y de esos 9, sólo 5 estaban en contra. Tiene menos de 5% de gente en contra, es decir que el 95% está a favor”, sostuvo.

Y sobre el evento de este sábado, Zamataro explicó: “pedimos una habilitación especial para esta fiesta, presentamos la documentación del seguro pago al día, pago de ambulancia, policía, un puesto de hidratación gratuito y personal de seguridad privada (10) Se llama habilitación temporaria y está en el artículo B de la ordenanza municipal de nocturnidad. Esta habilitación que pedimos para este (sábado) es idéntica a las que solicitan para hacer fiestas en las chacras. Todo el año pasado he hecho fiestas en salones y siempre fue igual”,

El dueño del boliche aseguró que durante la semana fue convocado por el juzgado de faltas para ponerlo al tanto de una denuncia que habían realizado los vecinos, “me convocan por una denuncia que realizó la nueva presidenta del Barrio Centro, entonces la jueza de faltas me planteó que no estaba habilitada, yo le expliqué que íbamos a presentar todos los papeles para hacer una fiesta provisoria, esos papeles fueron aceptados por el municipio y a mí hasta el momento nadie me ha informado que la fiesta no se puede hacer”.

“Se hacen fiestas en todos lados, el salón de la UDC, en las chacras, centros comunitarios, la realidad es que esto parece una cuestión personal , voy a enfocar mi tiempo a investigar eso. Soy socio de Cotecal y voy a investigar varias cosas que hay, por ejemplo hace 5 años que no tiene presidente nuevo”, denunció Zamataro. .

En cuanto a la documentación que solicita el Concejo Deliberante para avanzar en la futura habilitación, respondió “las cosas que faltaban estaban hechas, una técnica en seguridad e higiene, no le gustó al municipio y como la inspección estaba hecha conforme a esa nos pidieron que la hagamos de vuelta. El martes estará hecha y vamos a pedir la inspección de bomberos”.

Además realizó una fuerte crítica por toda la inversión realizada en el salón, y la imposibilidad de abrirlo “pagamos un buen seguro, porque entiendo los riesgos de la noche, tenemos un gasto de 2 millones de pesos para abrir ahora más 40 empleados que yo les tengo que decir que no podemos abrir”.

“Ya estamos cansados del tema, queremos abrir este local, hace dos años que pago el alquiler y me tienen a las vueltas con el tema. En la ciudad hay bares y locales abiertos de cualquier forma, hay muchas cuestiones que no se investigan… Sé que cuando un día le dije a Miguel (Radio Alas) que me interesaba la política, me están pegando de todos lados”, enfatizó.

Zamataro hizo una fuerte crítica a los concejales “yo a esto lo presenté en noviembre del año pasado, desde el Concejo me dijeron que como estaban las elecciones tenía que esperar, volví en junio, tambien me dijeron que debía esperar porque se iban de vacaciones y no sé qué más, hace un año y medio parado con esto”.

Laura Morales (Jueza de Faltas)

JUZGADO DE FALTAS

Por su parte, la jueza de faltas Laura Morales salió a cruzar al dueño del boliche durante la entrevista en Radio Alas, “hay un error conceptual de su parte, el juzgado de faltas no es el que dice si se puede o no se puede, eso le corresponde al ejecutivo municipal, es quien notifica de la imposibilidad del evento”.

“Lo que es grave y deberá hacerse responsable por los dichos personales que está mencionando. Con respecto a lo que dice de Cotecal en diciembre se hizo una asamblea, primero que se informe” espetó la jueza.

Nancy Gonzáles (Pte Concejo Deliberante)

CONCEJO DELIBERANTE

La presidenta del Concejo Deliberante de Catriel Nancy González informó que el tema de la habilitación del local nocturno “420” se está tratando aún en comisión y se espera que se presente la documentación faltante para que se pueda dar un cierre y sea tratado en sesión ordinaria.

Con respecto al evento a realizar este fin de semana desde el área de inspección general del municipio comunicó que al local no está habilitado y le falta documentación. Nosotros informamos a toda la comunidad que no hemos enviado nada al municipio porque falta documentación para tratar el tema.

“Si está toda la documentación no va a haber ningún problema. Lo que dijeron los vecinos en la audiencia es un punto más a la reglamentación pero sí tiene toda la documentación en regla se verá la decisión de los concejales en la sesión”, dijo González.