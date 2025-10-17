secuestran carne en mal estado en varias carnicerías » Catriel25Noticias.com

Agentes policiales y agentes de Ganadería y Pesca decomisaron 700 kilogramos de carne. Los controles continuará en el Alto Valle.

Un operativo conjunto entre el personal policial y agentes de Ganadería y Pesca tuvo como resultado el decomiso de 700 kilogramos de carne con distintas irregularidades en siete carnicerías de Catriel. La intervención formó parte de una serie de controles sanitarios y comerciales que buscan garantizar la calidad de los alimentos a la venta en la localidad.

Durante las inspecciones, los equipos detectaron diversas irregularidades, entre ellas faena clandestina, carne en estado de descomposición y productos que no tenían rótulos de identificación exigidos por la normativa vigente. Ante la gravedad de las faltas, se labraron cinco actas de infracción y se dispuso la clausura preventiva de los productos.

Operativo en siete carnicerías

El procedimiento abarcó siete carnicerías distribuidas en distintos sectores de Catriel. En cada una de ellas, los inspectores verificaron el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de inocuidad alimentaria.

Fuentes oficiales de la Policía de Río Negro informó que toda la carne incautada fue trasladada a la plata de chacinados “Porcatriel” donde se realizó su disposición final conforme a las medidas sanitarias establecidas por el protocolo provincial. Además, se detalló que los controles continuarán en los próximos días en otras localidades del Alto Valle.

Desde el área de Ganadería y Pesca destacaron la importancia de reforzar los controles de fiscalización sobre los comercios dedicados a la venta de alimentos, especialmente a los que manipular productos de origen animal. Este tipo de acciones busca prevenir riesgos sanitarios que pueden afectar la salud.