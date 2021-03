Tenis de Mesa-Manu Pereyra convocada para jugar el Selectivo

La actual N° 1 del Ránking Nacional en Tenis de Mesa, en categorías Sub 15 y en la Categoría Mayores, la Catrielense Manu Pereyra, recibió el día martes 9 de marzo vía mail la convocatoria para jugar el Selectivo, con el fin de clasificar una atleta Sub 21 para el campeonato clasificatorio a los juegos Panamericanos Cali Colombia 2021.

El selectivo se jugará en la Ciudad de Rosario el día jueves 25 de marzo.

Las convocadas son : Manuela Pereyra (Catriel Río Negro), Daniela Zapatero (Jujuy), Muriel Rajmil (Santa Fe), Candela Romero (Mendoza), Valentina Batista (Mendoza), Julieta Lalli (Córdoba), Samanta Trujillo (Bs As), Abril Soria (Córdoba), Iara Méndez (Bs As), Florencia Chirino (Mendoza), Fiorella Boccioni (Chaco), Camila Perez (Bs As), Valentina Parola (Santa Fe), Abril Okuyama (Bs As), Naomi Mariño (Bs As), Abril Iwasa (Bs As) y Aldana González (Río Negro)

Manu actualmente se encuentra en Portugal en un centro de Alto Rendimiento Sponsoreada por Vista Oil & Gas y tiene fecha de regreso en el mes de Abril, su Coach y padre Cristián Pereyra confirmó que no se presentará a jugar el Selectivo Clasificatorio a los juegos Panamericanos y se enfocará en el Sudamericano Sub 15 a disputarse en Lima Perú a mediados de Junio del 2021.

La joven Catrilense sigue enfocada en aprender y superarse día a día, sin adelantar tiempos, aunque su presente sea muy bueno.



