trabajadores recibieron telegramas de despido y reclaman a San Antonio » Catriel25Noticias.com

Por un conflicto entre la empresa San Antonio y su contratista en seguridad (CBS), 9 trabajadores de Catriel fueron notificados que serán despedidos en el mes de octubre.

Según el delegado de los trabajadores, se les informó por teléfono y puso en conocimiento al gremio de Petroleros Privados sobre la situación. Se hizo presente Miguel Díaz de la Comisión Directiva del Sindicato. En las puertas de la empresa hubo una reunión donde también se convocó al Delegado de Trabajo local Claudio Gonzáles.

Díaz recomendó a los trabajadores permanecer en el lugar y este miércoles a las 09:00 horas habrá una reunión en Neuquén donde participarán todas las partes.

“Aquí ningún compañero va a perder el trabajo. Aquí hay un conflicto entre San Antonio y CBS. Quieren traer a otra empresa para reemplazar a los trabajadores. Nosotros siempre vamos a defender las fuentes de trabajo”, dijo