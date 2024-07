Weretilneck está en Tucumán por el «Pacto de Mayo» » Catriel25Noticias.com

El mandatario se refirió al evento. “Creo que la convocatoria del diálogo es saludable. Quienes defendemos y valoramos el sistema democrático entendemos que el diálogo es el aspecto más central de la democracia porque es lo que permite consensuar los pasos futuros, pero también resolver las diferencias”, expresó.

Además, sostuvo: “Este gobierno nacional había empezado su mandato con una fuerte ruptura del vínculo Nación-provincia-provincia-Nación, desde los agravios, desde los insultos, desde la falta de respeto del nivel central a los gobernadores. Creo que esta convocatoria de alguna manera empieza a dejar de lado esa manera de vincularnos”.

Al ser consultado sobre los gobernadores que decidieron no participar del Pacto de Mayo, Weretilneck señaló: “Yo no me animo a juzgar a un par porque no esté, creo que debe tener su motivo suficiente. Lo que sí estoy convencido es por qué tengo que estar yo”.

En ese sentido, explicó que está de acuerdo con una política económica que baje la inflación. “Nadie puede estar en desacuerdo en tener menos inflación para que nuestra gente tenga un mejor pasar y para que nuestro país tenga la competitividad que tiene que tener”, manifestó.

También determinó que se debía reducir el déficit fiscal porque Argentina “es un país súper endeudado”. “El endeudamiento tiene dos elementos centrales, los miles de millones que se van a pagar intereses y la generación de moneda para pagar esa deuda, que genera inflación también, con lo cual compartimos esto”.

Por otra parte, comentó que está en desacuerdo con el enfoque del Gobierno en la política internacional. “Creo que Argentina se está aislando. Las disputas con Italia, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia hacen que cada día se nos vaya a ser más difícil nuestro comercio internacional y nuestra política internacional. Me parece que el presidente mezcla sus cuestiones ideológicas, sus cuestiones doctrinarias de los conservadores o de la ultraderecha mundial con los intereses de la patria”, sentenció.

Por último, expuso: “Yo no comparto estos aspectos de demonizar a todo aquel que piense distinto, ya sean periodistas, ya sean empresarios, ya sean economistas, ya sean trabajadores públicos. Creo que en esto hay temas que están mal y hay temas que están bien y hay que ir parte por parte”.