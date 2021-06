Catriel: Joven narra las “Peripecias” para movilizarse en silla de ruedas

“Frustra cuando debo cruzar tantos obstáculos para hacer algo tan simple como ir a cortarme el pelo”, manifestó, Moisés Costich, quien utiliza una de ruedas tras haber sufrido un grave accidente automovilístico en 2017.

“Moise” es un conocido vecino de la ciudad que atravesó una delicada situación de salud luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 29 de diciembre de 2017, el cual le costó la vida a dos amigos que viajaban en el mismo vehículo.

El joven grabó un video que subió a la redes sociales y rápidamente se viralizó, donde da a conocer los problemas que sufre a diario para poder circular en su silla de ruedas, debido al estado deplorable de las veredas, la falta de rampas o la acumulación de agua en las intersecciones.

En diálogo con “Radio Alas y C25N”, manifestó: “es una cuestión que se vive todos los días, por ahí frustra al momento de decir tengo que cruzar muchos obstáculos para hacer algo tan simple como ir a cortarme el pelo. Son parte también de nuestra responsabilidad como vecinos nuestras veredas, que se encuentran en muy mal estado en varios sectores de la ciudad”.

También recordó lo sucedido en 2017, “sufrí un accidente que me costó estar en silla de ruedas, pero le doy gracias a Dios que me dió la oportunidad de poder volver a transitar por la ciudad de Catriel, reencontrarme con los vecinos, ir al centro, veo los bulevares nuevos y tengo accesibilidad a las tiendas, el banco, es algo que me sorprendió mucho. Pero al hacer el trayecto a diario, subí un video que no pensé que iba a tener tanta repercusión”.

Moisés recibió un gran apoyo de la comunidad a través en las redes sociales y luego de la viralización del video, recibió la visita de personal de obras públicas del municipio.

“Está perfecto que nosotros como vecinos tengamos la responsabilidad de concretar algo entre todos y que las personas que tengan discapacidad o capacidad reducida, invidentes, puedan pasar por esta avenida”, indicó.

“En Avenida Cacique Catriel y Córdoba no tengo ningún acceso para la rampa y tengo que seguir mi recorrido para poder bajar, siempre hay barro y mugre acá. Siempre se llena de agua, para poder llegar a la verdulería, la carnicería y la peluquería tengo que hacer todo eso”, reclamó.

“No hay rampas, no hay un lugar accesible para llegar a 40 metros, tengo que hacer malabares. Estoy con mi hija de 4 años y me sigue a todos lados, siempre está conmigo. Pero deben hacer algo urgente, no puede ser que la gente deba poner ladrillos o palets para cruzar, está en pleno centro”, enfatizó.

El joven sostuvo que debe transitar por la vereda, “porque si ando por la calle me dicen que estoy loco, pero lamentablemente no se puede transitar por las veredas”.

“Animar a la gente que se encuentra en casa, en silla de ruedas, si tiene alguna incomodidad que no tengan miedo de salir a la calle, que salgan a las plazas, que tengan una vida normal”, concluyó el joven Moisés Costich.



