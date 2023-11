Cobran planes y viajan por el mundo en cruceros y aéreos en primera

En medio de la campaña electoral por el balotaje presidencial del 22 de noviembre, que tiene como protagonistas al ministro de Economía, Sergio Massa, y al libertario Javier Milei, continúa el escándalo por los viajes al exterior que, según una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuán, realizaron “desde 2020 a la actualidad 159.919 beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo”. Esta mañana, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a cargo de ese programa, reconoció que personas, supuestamente, vulnerables que todos los meses cobraban la asignación viajaron a playas paradisíacas, ciudades impactantes y países como Qatar, dónde la selección argentina de fútbol se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia.

Lo hizo después de que el fiscal federal Guillermo Marijuán la cuestionara a través de un escrito judicial por dar de baja a sólo 1.129 inscriptos en el Potenciar Trabajo. “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”, remarcó.

Ante una consulta realizada desde la radio La Red, la electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires afirmó que tiene acreditado: “Viajes a Alemania, con una gran cantidad de movimientos. También a España y a Francia”.

Además, reconoció que “hay 1.129 personas que viajaron en crucero con pasos aéreos con destinos de países no limítrofes”.

“Tenemos 34 Potenciar Trabajo que utilizaron el paso cruce terminal cruceros de Buenos Aires. Ni siquiera es el de Buquebus -que llega a Colonia y Montevideo-. Es el que está un poquito más allá. Que salen realmente cruceros que tienen paquetes muy importantes, de montos onerosos”, detalló la funcionaria.

En la investigación preliminar, el fiscal Marijuán precisó que “los 159.919 titulares -del Potenciar Trabajo- reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”, es decir, que salieron e ingresaron al país más de dos veces, en promedio. El detalle que describe el fiscal sobre esos movimientos mientras percibían el plan social por parte del Estado es vergonzoso.

Sobre este punto, la funcionaria a cargo del control del Potencia Trabajo, el programa más importante de su cartera, dijo: “Hay muchísimas personas -beneficiarias del plan- que nos dimos cuenta por esta información que viven en la informalidad, que no registran su actividad y tienen trabajo, porque si no, no podrían sacarse un pasaje a Europa, a España, a Francia, a Holanda, a Panamá, a México, a países árabes, a Qatar, a Cuba”.

“Potenciar Viaje”

A lo largo de 15 fojas, el fiscal Guillermo Marijuán describió la cantidad de movimientos migratorios que realizaron los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Para ello, se valió de cuadros y tortas en las que detalló cuántos viajaron al exterior en avión, barcos, cruceros, micros o autos; cuánto tiempo permanecieron en el exterior -algunos más de un mes- y hasta por qué aerolínea lo hicieron.

Allí queda expuesto, como él mismo describe, que “el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’ funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tiene como objetivo promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, motivo por el cual las personas que viajaron a Qatar, Cuba o países europeos, como reconoció Tolosa Paz, no encuadran en esa categoría y no deberían percibir el beneficio del Estado.

A lo largo del análisis realizado por la fiscalía sobre el padrón del Potenciar Trabajo, que recibió del mismo Ministerio a cargo de Tolosa Paz y fue entrecruzado por las bases de datos, entre ellas las de Migraciones, Marijuan determinó que desde 2020, año en que se creó el Potenciar Trabajo “159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”. Y destacó: “En lo que respecta al medio de transporte empleado, se pudo precisar que 817 se realizaron a través de cruceros; 29.076 se efectuaron vía aérea; 83.974 mediante embarcaciones; 199.977 a través de ómnibus y otros 349.835, de forma particular por auto”.

De esta manera, quedó expuesto que estas personas viajaron más de una vez fuera del país mientras cobraban el plan social por ser “vulnerables”.

El fiscal también expuso que “del registro de viajes aéreos precitado, 20.832 utilizaron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649, desde otros aeropuertos nacionales”.

Las aerolíneas utilizadas para realizar los viajes al exterior fueron: “British Airways, United Airlines, Air France, Air Europa; American Airlines, Emirates Airlines, Qatar Airways, Aero México, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Copa Airlines, Ethiopian Airlines, KLM, Vuelo privado, entre otras”.

Al fiscal también le llamó poderosamente la atención, y así lo dejó asentado, la cantidad de días que las personas que cobraban el plan social que quedaron paseando en el exterior. “19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días”.

¿Cómo hicieron para estar casi dos meses en Europa, a precio dólar o euro, y a la vez prestar un servicio de 20 horas semanales en una Unidad de Gestión? La pregunta no tiene respuesta. Debería brindarla el ministerio de Desarrollo Social y el lugar dónde deberían estar desarrollando sus tareas, por los general cooperativas de trabajo que dependen de los municipios, gobernaciones y, sobre todo de movimientos sociales, como el Evita.

De hecho, el Potenciar Trabajo depende de la secretaría de Economía Social, que está a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita.

La semana pasada Infobae publicó de manera exclusiva la denuncia del fiscal Marijuán. Al realizarse la consulta al Ministerio de Desarrollo Social, negaron estar al tanto del tema ni de viajes al exterior de beneficiarios del plan. Sin embargo, días después, Tolosa Paz reconoció que, “a partir de información periodística de hace unos días”, solicitó junto al ministro de Economía, Sergio Massa, “el entrecruzamiento de datos de toda la nómina de titulares del Potenciar Trabajo” y pidió a la Dirección Nacional de Migraciones información de “quiénes han hecho viajes al exterior en los últimos 4 años, desde la creación del programa en 2020″.

En declaraciones periodísticas, Tolosa Paz dijo: “Tenemos que abocarnos al trabajo de saber efectivamente quiénes son los titulares del Potenciar Trabajo que tienen que cumplir con una condición de vulnerabilidad social, por tanto no pueden tener ingresos suficientes como para tener viajes onerosos al extranjero y tienen que tener el cumplimiento de la contraprestación, dos motivos que se ven alterados cuando tomamos conocimiento a partir de la devolución que hace Migraciones del informe”.

La funcionaria de Alberto Fernández apenas reconoció que: “Hay 1.129 titulares del Potenciar Trabajo que iban a percibir el ingreso y que han sido suspendidos a partir de la información que entrecruzamos desde el Ministerio a Migraciones, y 34 titulares del Potenciar utilizaron el paso fronterizo denominado Paso Cruce Terminal Cruceros Buenos Aires”.

Son números muy inferiores a los detectados por el fiscal Marijuán. Tanto es así que, en el oficio de tres fojas que ayer le envió a la diputada nacional electa de Unión por la Patria le aclara: “La denuncia que motivara el inicio de la causa número CFP 3749/2023 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de esta ciudad se basó en un entrecruzamiento de datos ordenado de oficio por el suscripto sin mediar voluntad ni participación de su ministerio. El mismo fue efectuado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) tomando, por un lado, el padrón de personas con planes Potenciar Trabajo VIGENTES que fue proporcionado por el organismo a su cargo –luego de reiterados reclamos de esta Unidad Fiscal– y, por otro lado, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones”.

El fiscal también le recordó que: “Como uno de los resultados de dicho estudio, conforme lo expuse en la denuncia penal, tenemos que 29.076 movimientos migratorios de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo se realizaron por distintas líneas aéreas, lo que demuestra indudablemente una capacidad económica distinta y opuesta a aquella que quiere proteger y paliar el aludido plan social”.

A párrafo seguido y en letra mayúscula, lo que demuestra la indignación del funcionario judicial, precisa: “La nómina de todos los beneficiaros que viajaron en aviones y barcos para salir del país con sus respectivos DNI, no solo se encuentra a su alcance inmediato, sino que también está a disposición de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal para intervenir en el caso”.

En el punto cinco, y contrariado porque la ministra dio de baja a poco más de mil beneficiarios del Potenciar Trabajo, de los casi 160.000 señalados en su investigación, Marijuán sostiene: “También como resultado del entrecruzamiento aludido se detectó que otra importantísima cantidad de titulares del Plan Potenciar Trabajo salieron de la República Argentina a países limítrofes durante la vigencia del mismo. Todos los organismos involucrados, incluso el suyo, cuentan con los nombres y DNI de estas personas”. Y remata: Uno de los aspectos que se tuvo particularmente en consideración sobre esto último, fue detectar a aquellos que registran estadías en el exterior por más de treinta días, lo cual pone de resalto que una vez que egresan del país retornarían con una alta probabilidad de tener como único propósito la percepción del plan sin vivir en el territorio argentino”.

Sobre este punto, Tolosa Paz se defendió: “Tenemos una enorme cantidad de argentinos trabajando en países vecinos de pasos diarios de ida y vuelta y sería muy injusto presuponer ingreso en familias vulnerables que van a trabajar en un país y vuelven a la tarde”.

Por su parte, el fiscal, le recordó a Tolosa Paz que es el ministerio de Desarrollo social quien debe chequear de manera mensual que los que perciben el plan social sean personas que lo necesiten y no quienes tengan una capacidad de ahorro como para viajar al exterior: “Sentado cuanto antecede y dado el enorme perjuicio económico que se le ocasionó y que se puede seguir generando al Estado Nacional en los meses subsiguientes con pagos indebidos de planes, producto de la falta absoluta de control que ya se evidenció meses atrás -con las inconsistencias detectadas por la AFIP-, le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.