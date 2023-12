Crónembold apelará la sentencia por el femicidio de Patricia Rendón

El condenado a perpetua por un jurado popular por el femicidio de Patricia Rendón apelará la medida este lunes frente al Tribunal de Impugnación en Cipolletti (calles España y Urquiza).

En diálogo con este medio, el Abogado de Crónembold Suárez, Dr Rubén Antiguala dijo que “Apelaremos porque el Jurado Popular no tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la Fiscalía que, a nuestro entender, no fueron suficientes para condenar. La Fiscalía no pudo demostrar con prueba lo que dijo en el juicio. Estamos convencidos de la inocencia de Crónembold”, expresó el letrado.

En tanto, el abogado de la familia de Rendón Rodríguez, Dr Marcelo Hertzriken Velazco, en diálogo con este medio, dijo que “defenderán las posturas de la Fiscalía y la Defensa, convencidos que el autor de la muerte de la joven comerciante de Catriel es el detenido y condenado (su ex pareja)”.