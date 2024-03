cruce de Intendentas por cierre de oficina ANSES

“Lamentablemente se cerró el Punto de Contacto de ANSES en Catriel”, manifestó la intendente electa Daniela Salzotto, esta mañana, y responsabilizó a la actual jefa comunal de haber entregado a destiempo la documentación que requería el organismo nacional. Sin embargo, Germanier respondió que el Concejo Deliberante fue quien dilató los tiempos.

Tras el balotaje presidencial donde el candidato de LLA Javier Milei se erigió como el presidente electo de la Argentina, la oficina del Punto de Contacto de ANSES que funcionaba en Avenida San Martín cerró la atención al público sin informar los motivos de tal decisión. La única empleada del organismo se volvió a la UDAI de Cipolletti, Vecinos se comunicaron con el estamento y recibieron las respuestas menos alentadoras, diciendo que podía hacer sus trámites a través de la página web, la cual está colapsada hace varios días, o bien viajar directamente a Cipolletti.

ANSES

La intendenta electa Daniela Salzotto se mostró muy enojada con la situación y en diálogo con Radio Alas expresó: “yo estuve muy molesta, porque tanto que nos costó traer este punto de contacto a Catriel. Efectivamente por el momento no se le da continuidad al Punto porque hubo diferencias de tiempo, la jefa Regional Maglione manifestó que la intendenta (Germanier) no envió en tiempo y forma el contrato y la resolución de continuidad del local que era lo que requería ANSES, la intendenta me confirmó eso y que había estado a la espera de la resolución del Concejo Deliberante… la conclusión es que por eso se cerró el punto de contacto”.

La actual legisladora argumentó que se trató de una cuestión de falta de comunicación, de falta de acuerdos, “a mí nadie me comunicó esto, porque lo podría haber articulado y acelerado. Le manifesté a la jefa regional que voy a realizar una denuncia por incumplimiento a los deberes de funcionario público porque no voy a permitir que se cierre el punto de contacto”.

“Acá se está hablando de quitar el derecho previsional de posibilidad de acceso a más de 40 mil habitantes”, concluyó Salzotto.

GERMANIER

Por su parte, la intendenta Viviana Germanier deslindó la responsabilidad del municipio ante el cierre de la oficina de Anses, “estuvimos en contacto con las autoridades que nos han solicitado información que nosotros cumplimos en entregar en tiempo y forma. Lo que se retrasó fue una solicitud que nos había hecho y el Concejo Deliberante debía aprobar una firma mía de un convenio de comodato, pero eso estaba fuera de mi alcance, lo solicité reiteradamente”.

“A veces no todo el mundo tiene el compromiso que hace falta, uno tiene la voluntad política, pero no encontramos la misma predisposición en todos los funcionarios. El retraso no viene desde el ejecutivo, si desde el Concejo Deliberante, no entiendo porque no se agilizó eso, porque nosotros estamos acá para trabajar por los vecinos, las diferencias políticas son temas aparte”, sostuvo la intendente.

“Nos ofrecen venir una vez por semana pero no nos dicen que día, así que es complicado. Toda la infraestructura, alquiler, el personal de limpieza, el personal de soporte lo pone el municipio, incluso le ofrecimos capacitar a nuestro personal y no quisieron, eso habla de una falta de consideración hacia el vecino de Catriel”, concluyó Germanier