Estafas digitales: crecen las denuncias a bancos y nadie garantiza seguridad

Miles de clientes de las entidades financieras de las provincias de Río Negro y Neuquén están expuestos, luego de sucesivos robos en cuentas en Banco Patagonia y BPN. ¿Qué hacen los bancos y qué dice el gobierno? Antecedentes y recomendaciones.

Durante el último trimestre, una seguidilla de testimonios de trabajadores de la Administración Pública de Río Negro y de Neuquén, víctimas de estafa y vaciamiento de cuentas sueldo, puso en duda la seguridad de los bancos en un contexto de proliferación de delitos informáticos por la pandemia de covid-19.

Muchos casos fueron denunciados en juzgados civiles y son materia de investigación. En varias de las denuncias desde 2020 a la fecha, se trata de estafas virtuales cometidas por terceros, por las cuales los consumidores atribuyen una responsabilidad a sus entidades financieras.

“Tengo miedo de que se repita. El banco sigue cuestionando a los clientes en lugar de ocuparse de su sistema de seguridad”, aseguró Emilia, una docente universitaria víctima de vaciamiento de tres de sus cuentas bancarias en el Patagonia en noviembre pasado. Su testimonio llegó desde la provincia de Mendoza. Al tomar estado público los casos en Río Negro, denunció el suyo propio en la justicia penal de su provincia, ya que se trató de la misma modalidad.

Los dos bancos encargados de los sueldos de la administración pública y por ende máximos empleadores de las Provincias de Río Negro y Neuquén, estuvieron en la agenda pública tras las denuncias de sus clientes y ahora varios trabajadores del Estado se sienten expuestos. Se trata de clientes del Banco Patagonia y Banco Provincia de Neuquén, quienes responsabilizan a las empresas y les preocupa la vulneración de cuentas a futuro.

En diciembre, dos clientes del BPN de Junín de los Andes denunciaron al banco luego de que les vaciaran sus cuentas. Desde octubre hasta la fecha, se reportaron casos en el Patagonia, sostenidamente.

Indicadores nacionales demuestran que los ciberdelitos se triplicaron desde el año 2020 en adelante, en todo el país. En la región, son trabajadores estatales quienes han encabezado las denuncias en la policía, organismos judiciales y estatales.

Si bien todo el sistema financiero está expuesto, son los asalariados que cobran sus sueldos los últimos eslabones en la cadena, y quienes sufren las consecuencias. El desafío de adecuar los sistemas de seguridad de los bancos a estas cada vez más sofisticadas modalidades de delito, es el principal reclamo de las víctimas.

Seis bancos

Según un informe de Defensa al Consumidor de Río Negro, durante 2022 hubo 34 denuncias ingresadas contra seis bancos en tres localidades, Roca, Bariloche y Viedma. Los motivos fueron movimientos bancarios no autorizados y créditos solicitados no autorizados y compras no realizadas. Entre las entidades denunciadas están Banco Nación, Patagonia, Hipotecario, Credicoop, Santander y Macro, según revelaron a RIO NEGRO.

“El área de Defensa del Consumidor de la Provincia inició el debido proceso sobre cada reclamo. En 17 casos existen acuerdos homologados entre las partes, el resto están en procesos de audiencias y otras acciones, como por ejemplo espera de respuesta de algunas de las partes”, informaron.

Qué dicen las empresas

Desde Banco Patagonia, comentaron que se atendieron todos los casos (de robo) recepcionados a través de los distintos canales de comunicación a los fines de “proteger al cliente por sobre todas las cosas”.

“Estamos acompañando a los clientes permanentemente, informándoles todas las medidas de seguridad que toma el banco y que tiene que tomar el cliente para estar alerta a esta nueva modalidad de ingeniería social de las ciberestafas y que no le vuelva a suceder”, dijeron.

Lo hacen a través de campañas de concientización en redes sociales, medios de comunicación, e-mails marketing, actualización del micrositio y otras acciones a través de las cuales recuerdan los cuidados a en el uso de canales digitales.

Desde el Banco Provincia de Neuquén (BPN) alertaron acerca de la modalidad y detallaron que se trata de “phishing”. “Este tipo de maniobras se vieron incrementadas en todos los ámbitos, luego de la pandemia y el crecimiento de las operaciones mediante canales digitales”, aseguraron. Se busca información privada mediante la creación de sitios que simulan ser oficiales, o mediante programas informáticos en computadoras de uso público.

Qué dijo el Gobierno de Río Negro

Ante la polémica desatada en los últimos meses con usuarios del Banco Patagonia, RIO NEGRO consultó a funcionarios del Ministerio de Economía. Nicolás Martín, secretario de Hacienda de la Provincia, respondió a las consultas y recalcó que se trata de una modalidad delictiva que no solo tiene como blanco a estatales ni a clientes del banco Patagonia.

“La Provincia es un empleador de una envergadura consistente, entonces claramente puede haber mayor cantidad de perjudicados que sean empleados públicos”, dijo y aseguró que este tipo de estafas “se está dando con aquella gente en su mayoría vulnerable frente a algunas tecnologías que puede ser permeable de estos perjuicios”, lanzó.

