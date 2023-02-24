estos son los candidatos en Catriel » Catriel25Noticias.com

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La justicia electoral Rionegrina dio a conocer hoy los partidos políticos y alianzas que se presentaron para participar de las elecciones el próximo 16 de abril en Río Negro.

 

Estos son los partidos políticos y alianzas que encontrarás en el cuarto oscuro.

 

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Alianza Cambia Río Negro – Juntos por el Cambio 429

 Intendente PERFUMO, DANIEL JOSE TITULAR

LORCA SILVANA LORENA TITULAR

FRAGNUL ALEJANDRO DANIEL TITULAR

ZALAZAR PAULA ROSA TITULAR

VAZQUEZ SEGUNDO NICANOR TITULAR

MARTIN NORMA SUSANA ANGELICA TITULAR

MOLINA HECTOR ARIEL TITULAR

ESPINOZA AYELEN ISABEL SUPLENTE

PANOZZO FILIBERTO OSCAR SUPLENTE

SUAREZ VALERIA RUT SUPLENTE

LOPEZ LUCAS CAMILO SUPLENTE

ARECO LAURA VANESA SUPLENTE

SEPULVEDA FAVIO EFRAIN SUPLENTE

SANTANA NORMA RITA SINDICO TITULAR

SEGARRA HECTOR JULIO SUPLENTE ROLDAN ROSA PAULINA

 

 

ALIANZA JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO

 Intendente : JOHNSTON CARLOS ALBERTO

Concejales TITULAR CARDENAS JUANA ENRIQUETA

TITULAR MOLINA MARCOS ANTONIO

TITULAR PIETRELLI MONICA ALEJANDRA

TITULAR TORO NANCY RAQUEL

TITULAR PRIETO BRIAN EMANUEL

TITULAR CABRAL MARCELO DANIEL

TITULAR MATHUS PATRICIA EDITH

SUPLENTE HERRERA FRANCO RAFAEL

SUPLENTE RODRIGUEZ OLGA DEL VALLE

SUPLENTE PORTUGAL OSCAR DARIO SUPLENTE LOPEZ GRACIELA ESTHER

SUPLENTE ALFARO MARIANO ESTEBAN

SUPLENTE ALANIZ ERICA YANINA

SUPLENTE PEÑALBA RAMIRO MAXIMILIANO

SINDICO TITULAR ALVEAL MAXIMILIANO MATIAS SUPLENTE MONTAÑEZ ELISABETH MARISA

 

 

NOS UNE RÍO NEGRO

Concejales TITULAR OLIVERA GALDYS FANNY

TITULAR RIVERO JAVIER

TITULAR  CASTRO ÑANCULEO DOLORES DEL CARMEN PAULINA ROSAS

TITULAR ARANCIBIA FRANCO EZEQUIEL

TITULAR RIOS JORGE DANIEL

TITULAR CAMPILLAY JORGELINA DENNIS

SUPLENTE AGUADO MARIA DEL CARMEN

SUPLENTE BIANQUI CARLOS GABRIEL

SUPLENTE SOSA MONICA SANDRA

SUPLENTE ALDAY SEGUNDO ARIEL

SUPLENTE BRAVO STELLA MARIS

SUPLENTE VARGAS ANGEL AMERICO

Sindico TITULAR GATICA ESTER ONTIVEROS MARA JANET

 

 

UNIDAD PARA LA VICTORIA

INTENDENTE MOLINA HORACIO MARTIN

concejales TITULAR MOLINA HORACIO MARTIN

TITULAR SALAZAR VANINA ANAHI

TITULAR GONZALEZ CLAUDIO ANTONIO

TITULAR URETA PATRICIA NOEMI

TITULAR GUZMAN DIEGO ANTONIO

TITULAR HIDALGO CLAUDIA NOEMI

TITULAR PALMA OSCAR ALEJANDRO

SUPLENTE ACIAR DALIA AGÜEDA

SUPLENTE CUELLO ROLANDO MARCIAL

SUPLENTE FERNANDEZ ROCIO MARINA BEATRIZ

SUPLENTE GONZALEZ DANIEL ROBERTO

SUPLENTE SOSA ELIDA BEATRIZ

SUPLENTE VALDEBENITO ROBERTO JOSE EDUARDO

SUPLENTE GODOY CINTIA MARINA

SINDICO TITULAR SOMBRA MARIA VALERIA

SUPLENTE ROSALES CARLOS EDUARDO

 

 

FRENTE DE ACCIÓN VECINAL CATRIEL

INTENDENTE SALZOTTO DANIELA SILVINA

CONCEJALES

TITULAR SALZOTTO DANIELA SILVINA

TITULAR ARIAUDO ALBERTO ALFREDO

TITULAR CARDONA TERESA

TITULAR GEREZ GONZALO EXEQUIEL

TITULAR PIRIS GODOY CAROLINA BELEN

TITULAR DIAZ NELSON ISMAEL

TITULAR NIEVAS ROSA EDIHT SUPLENTE MOLINA MILTON OSCAR

SUPLENTE OLGUIN ANTONELLA AYMARA

SUPLENTE CARDENAS CHRISTIAN EMMANUEL

SUPLENTE LAMADRID CLAUDIA ANDREA

SUPLENTE GOMEZ BRAIAN GASTÓN

SUPLENTE PEREZ MARTHA AYLEN

SUPLENTE CAÑIZARES LUIS GERONIMO

SINDICO TITULAR VELEZ ELIO CESAR

SUPLENTE BONOMO ANDREA PAOLA

 

 

 PRIMERO CATRIEL

Intendente COFRE ELIZABETH

concejales TITULAR COFRE ELIZABETH

TITULAR OBRIST SERGIO MARCELO

TITULAR DIZ SILVIA SUSANA

TITULAR PAGAN DARDO ALBERTO

TITULAR CAÑICURA SILVIA ESTHER

TITULAR BRIGES DOYHENARD HORACIO ANDRES

TITULAR ROJAS CLAUDIA ALEJANDRA

SUPLENTE RIVEROS RAUL ALFREDO

SUPLENTE HERNANDEZ EVELYN CAROLINA SUPLENTE CAVANNA ADRIAN JOSE

SUPLENTE GARCIA NORMA BEATRIZ

SUPLENTE CHOQUE VIZA JON LIMBER

SUPLENTE FUNEZ SANDA NOEMI

SUPLENTE YORGOVAN NESTOR DANIEL SINDICO

TITULAR AVILA IVANA ALEJANDRA ELISABETHSi

SUPLENTE RIVERO FRANCO EZEQUIEL

SUPLENTE FERRARI VERONICA SOLEDAD

 

 

UCR

Intendente VILLABLANCA SEBASTIAN RAMON

concejales TITULAR VILLABLANCA SEBASTIAN RAMON

TITULAR ARAYA NOEMI ELIANA

TITULAR FIORILI LARREA WILLY

TITULAR AGUERO CANDIA DENISE MARCELA

NATALIA TITULAR MELLA JOSE ZACARIAS

TITULAR MENDEZ SEGURA MARTA DEL CARMEN

TITULAR COLIYAN RAUL OSCAR

SUPLENTE SAN MARTIN ROXANA MARCELA

SUPLENTE GENDANA JAVIER ALEJANDRO

SUPLENTE BARZOLA BLANCA EDITH

SUPLENTE CALVO ANTONIO DARIO

SUPLENTE ALIAGA MARTA DEL CARMEN

SUPLENTE SEGURA JOSE EDUARDO

SUPLENTE CAMPOS ELSA EDITH



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