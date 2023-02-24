estos son los candidatos en Catriel » Catriel25Noticias.com

La justicia electoral Rionegrina dio a conocer hoy los partidos políticos y alianzas que se presentaron para participar de las elecciones el próximo 16 de abril en Río Negro.
Estos son los partidos políticos y alianzas que encontrarás en el cuarto oscuro.
Alianza Cambia Río Negro – Juntos por el Cambio 429
Intendente PERFUMO, DANIEL JOSE TITULAR
LORCA SILVANA LORENA TITULAR
FRAGNUL ALEJANDRO DANIEL TITULAR
ZALAZAR PAULA ROSA TITULAR
VAZQUEZ SEGUNDO NICANOR TITULAR
MARTIN NORMA SUSANA ANGELICA TITULAR
MOLINA HECTOR ARIEL TITULAR
ESPINOZA AYELEN ISABEL SUPLENTE
PANOZZO FILIBERTO OSCAR SUPLENTE
SUAREZ VALERIA RUT SUPLENTE
LOPEZ LUCAS CAMILO SUPLENTE
ARECO LAURA VANESA SUPLENTE
SEPULVEDA FAVIO EFRAIN SUPLENTE
SANTANA NORMA RITA SINDICO TITULAR
SEGARRA HECTOR JULIO SUPLENTE ROLDAN ROSA PAULINA
ALIANZA JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO
Intendente : JOHNSTON CARLOS ALBERTO
Concejales TITULAR CARDENAS JUANA ENRIQUETA
TITULAR MOLINA MARCOS ANTONIO
TITULAR PIETRELLI MONICA ALEJANDRA
TITULAR TORO NANCY RAQUEL
TITULAR PRIETO BRIAN EMANUEL
TITULAR CABRAL MARCELO DANIEL
TITULAR MATHUS PATRICIA EDITH
SUPLENTE HERRERA FRANCO RAFAEL
SUPLENTE RODRIGUEZ OLGA DEL VALLE
SUPLENTE PORTUGAL OSCAR DARIO SUPLENTE LOPEZ GRACIELA ESTHER
SUPLENTE ALFARO MARIANO ESTEBAN
SUPLENTE ALANIZ ERICA YANINA
SUPLENTE PEÑALBA RAMIRO MAXIMILIANO
SINDICO TITULAR ALVEAL MAXIMILIANO MATIAS SUPLENTE MONTAÑEZ ELISABETH MARISA
NOS UNE RÍO NEGRO
Concejales TITULAR OLIVERA GALDYS FANNY
TITULAR RIVERO JAVIER
TITULAR CASTRO ÑANCULEO DOLORES DEL CARMEN PAULINA ROSAS
TITULAR ARANCIBIA FRANCO EZEQUIEL
TITULAR RIOS JORGE DANIEL
TITULAR CAMPILLAY JORGELINA DENNIS
SUPLENTE AGUADO MARIA DEL CARMEN
SUPLENTE BIANQUI CARLOS GABRIEL
SUPLENTE SOSA MONICA SANDRA
SUPLENTE ALDAY SEGUNDO ARIEL
SUPLENTE BRAVO STELLA MARIS
SUPLENTE VARGAS ANGEL AMERICO
Sindico TITULAR GATICA ESTER ONTIVEROS MARA JANET
UNIDAD PARA LA VICTORIA
INTENDENTE MOLINA HORACIO MARTIN
concejales TITULAR MOLINA HORACIO MARTIN
TITULAR SALAZAR VANINA ANAHI
TITULAR GONZALEZ CLAUDIO ANTONIO
TITULAR URETA PATRICIA NOEMI
TITULAR GUZMAN DIEGO ANTONIO
TITULAR HIDALGO CLAUDIA NOEMI
TITULAR PALMA OSCAR ALEJANDRO
SUPLENTE ACIAR DALIA AGÜEDA
SUPLENTE CUELLO ROLANDO MARCIAL
SUPLENTE FERNANDEZ ROCIO MARINA BEATRIZ
SUPLENTE GONZALEZ DANIEL ROBERTO
SUPLENTE SOSA ELIDA BEATRIZ
SUPLENTE VALDEBENITO ROBERTO JOSE EDUARDO
SUPLENTE GODOY CINTIA MARINA
SINDICO TITULAR SOMBRA MARIA VALERIA
SUPLENTE ROSALES CARLOS EDUARDO
FRENTE DE ACCIÓN VECINAL CATRIEL
INTENDENTE SALZOTTO DANIELA SILVINA
CONCEJALES
TITULAR SALZOTTO DANIELA SILVINA
TITULAR ARIAUDO ALBERTO ALFREDO
TITULAR CARDONA TERESA
TITULAR GEREZ GONZALO EXEQUIEL
TITULAR PIRIS GODOY CAROLINA BELEN
TITULAR DIAZ NELSON ISMAEL
TITULAR NIEVAS ROSA EDIHT SUPLENTE MOLINA MILTON OSCAR
SUPLENTE OLGUIN ANTONELLA AYMARA
SUPLENTE CARDENAS CHRISTIAN EMMANUEL
SUPLENTE LAMADRID CLAUDIA ANDREA
SUPLENTE GOMEZ BRAIAN GASTÓN
SUPLENTE PEREZ MARTHA AYLEN
SUPLENTE CAÑIZARES LUIS GERONIMO
SINDICO TITULAR VELEZ ELIO CESAR
SUPLENTE BONOMO ANDREA PAOLA
PRIMERO CATRIEL
Intendente COFRE ELIZABETH
concejales TITULAR COFRE ELIZABETH
TITULAR OBRIST SERGIO MARCELO
TITULAR DIZ SILVIA SUSANA
TITULAR PAGAN DARDO ALBERTO
TITULAR CAÑICURA SILVIA ESTHER
TITULAR BRIGES DOYHENARD HORACIO ANDRES
TITULAR ROJAS CLAUDIA ALEJANDRA
SUPLENTE RIVEROS RAUL ALFREDO
SUPLENTE HERNANDEZ EVELYN CAROLINA SUPLENTE CAVANNA ADRIAN JOSE
SUPLENTE GARCIA NORMA BEATRIZ
SUPLENTE CHOQUE VIZA JON LIMBER
SUPLENTE FUNEZ SANDA NOEMI
SUPLENTE YORGOVAN NESTOR DANIEL SINDICO
TITULAR AVILA IVANA ALEJANDRA ELISABETHSi
SUPLENTE RIVERO FRANCO EZEQUIEL
SUPLENTE FERRARI VERONICA SOLEDAD
UCR
Intendente VILLABLANCA SEBASTIAN RAMON
concejales TITULAR VILLABLANCA SEBASTIAN RAMON
TITULAR ARAYA NOEMI ELIANA
TITULAR FIORILI LARREA WILLY
TITULAR AGUERO CANDIA DENISE MARCELA
NATALIA TITULAR MELLA JOSE ZACARIAS
TITULAR MENDEZ SEGURA MARTA DEL CARMEN
TITULAR COLIYAN RAUL OSCAR
SUPLENTE SAN MARTIN ROXANA MARCELA
SUPLENTE GENDANA JAVIER ALEJANDRO
SUPLENTE BARZOLA BLANCA EDITH
SUPLENTE CALVO ANTONIO DARIO
SUPLENTE ALIAGA MARTA DEL CARMEN
SUPLENTE SEGURA JOSE EDUARDO
SUPLENTE CAMPOS ELSA EDITH