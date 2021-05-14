Hospital “Cecilia Grierson” descentraliza atención

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Hospital “Cecilia Grierson” descentraliza atención


Debido a  la gran demanda en el hospital local, desde la dirección del establecimiento, se decidió descentralizar la atención primaria y de algunas especialidades.

CRONOGRAMA:

DESCENTRALIZACION DE ATENCIÓN MEDICA HOSPITAL DRA. CECILIA GRIERSON

 

*SALA B°PREISS: DRA. COCUZZA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12HS.

 

*SALA B°LOTE 6: DRA. SAD 3 VECES POR SEMANA 8 A 12HS.

 

*SALA B° SANTA CRUZ: DR. CUSSI 3 VECES POR SEMANA 8 A12HS.

 

*SALA B°MARINI :DR. FERRARI DE LUNES A VIERNES 8 A 12HS.

 

*SALA B°CAROD: ATENCIÓN DE OBSTETRICIA.

 

*SALA B°CENTRO: DR. SARRIS 8 A 14HS /DR LÓPEZ 14 A 18 HS.

 

*SALA B°MOSCONI: SALUD MENTAL DE LUNES A VIERNES

 

*SALA COLONIA OVEJERO: DRA VELASCO ATENCIÓN 1 VEZ POR MES

 

*SALA PEÑAS BLANCAS: DR. ALVARADO (1 VEZ A LA SEMANA), PEDIATRÍA Y ODONTOLOGÍA (CADA 15 DÍAS).

 

*SALA VALLE VERDE: DR ALVARADO 1 VEZ AL MES.

 

*SALA B°4 ESQUINA : DRA TKACZUK KOWALCZUK LUNES A VIERNES DE 8 A 13HS.

ATENCIÓN DE GINECOLOGIA LUNES Y MIÉRCOLES, (DR.BELLIDO/DR.CESARI), VIERNES PAP.

 

ECOGRAFIA MARTES 10 HS Y JUEVES 9HS. TURNOS POR PLATAFORMA ON-LINE WWW.HOSPITALCATRIEL.COM.AR

hospital frente1 e1620174010363 - Catriel25Noticias.com

 

HOSPITAL DRA,CECILIA GRIERSON (CALLE MOSCONI N°1699)

GUARDIA NO COVID NO RESPIRATORIO

-ÁREA CONSULTORIOS EXTERNOS DE 8HS A 14 HS DR DEL SOL Y DR ALVARADO/ DR. SURITA Y DRA QUISPE DE 14 HS A 20 HS.

-LABORATORIO Y RAYOS X DE LUNES A VIERNES

-CARDIOLOGIA, MIERCOLES Y VIERNES.

-OFTALMOLOGÍA VIERNES

-SERVICIO SOCIAL LUNES A VIERNES

-DERIVACIONES DE LUNES A VIERNES

HOSPITAL CATRIEL(CALLE ESPAÑA N°50)

+INTERNACION ÁREA NO COVID.

+CONSULTORIO EXTERNO:

-ATENCIÓN DE PEDIATRÍA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 NIÑO SANO Y NIÑO ENFERMO DE 12 HS A 16 HS.

-ODONTOLOGÍA DE LUNES A VIERNES.


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