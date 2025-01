Municipio rescató al hombre golpeado por dos mujeres » Catriel25Noticias.com

El hombre que había denunciado a dos mujeres por usurpación fue contenido por el municipio. Este viernes fue llevado por su voluntad al hogar transitorio de abuelos y se quedará hasta que el municipio pueda arreglar su casa y darle seguridad.

En diálogo con radio “Alas”, Tito Zúñiga domiciliado en calle Atenas denunció además de usurpación, haber sido golpeado y mal tratado verbalmente por las dos mujeres que atemorizan a todo el barrio.

“Yo no puedo caminar, esta casita me la presta mi madre y estas mujeres si no les abro me rompen todo. Me tiraron la puerta abajo o se meten por cualquier lado”, dijo

“Ya hice la denuncia en la comisaría dos veces pero siguen jodiendo”, expresó el hombre mientras mostraba los moretones en sus brazos que le provocaron las mujeres.

Cerca del mediodía, llegó la intendente Salzotto con funcionarios para convencerlo que debe dejar el lugar por su propia seguridad. Luego de unos minutos, el hombre aceptó dejar el inmueble que quedará custodiado por la policía y se colocarán aberturas y algunos otros arreglos para que pueda vivir tranquilo.

Esta tarde, los operarios municipales cortaron algunas plantas que opacaban la visibilidad hacia la casa y se colocaron luminarias.

Los vecinos de los barrios Mosconi y Cuatro Esquinas están en alerta por el accionar de estas dos mujeres conocidas en el ambiente delictivo.