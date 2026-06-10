Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Una Nutricionista tiene su espacio en calle Honduras, a 50 metros de Avda Roque Sáenz Peña y cansada de pedir arreglo de su calle, hizo publico su malestar.

«Buenas tardes: quiero hacer un descargo , no suelo hacer esto pero la verdad me canse. Hace más de 15 años que vivo en catriel y en este barrio hace más de 10 desde que llegue que cada vez que llueve pasa esto que ven en la foto ….no solo me vine a vivir a catriel sino que aposté hace unos 3 años a construir mi propio consultorio …aposté a que catriel tenga consultorios lindos , modernos , cómodos para que la gente se sienta a gusto cuando entre , se respire un aire de bienestar porque a eso me dedico a intentar que las personas tengan mayor bienestar en sus vidas …….claramente el contexto de mis consultorios.

HOY después de estos días de lluvia no es lo que me gusta.Tanto las profesionales que trabajan como los pacientes que vienen tienen que hacer una odisea para poder entrar ….una vergüenza… y no me vengan con que presente una nota para que me vengan a rellenar porque YA PRESENTE UN PAR AL GOBIERNO ANTERIOR Y UNA A ESTE GOBIERNO .

No se puede vivir así y vivo a media cuadra de una escuela tampoco vivo en el medio de la nada …….Ni pensar en el asfalto …..pido mucho ….yo Solo pido que por favor municipalidad de Catriel Daniela Silvina Salzotto arreglen las calles como corresponde para que no pase esto cada vez que llueve ……mira que mediocre mi pedido no ? ??? Ni siquiera pido asfalto…..en fin a veces me dan ganas de irme y rumbear para otro lado como hace muuucha gente en este momento pero después digo no acá forme mi familia y fui creciendo como profesional porque me tengo que ir?????.Espero este posteo sirva para algo aunque ya sirvió para hacer catarsis»

Valeria Vidal