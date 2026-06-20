Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Gobierno de Río Negro verificó el cumplimiento de la Ley 80/20 en el proyecto energético Duplicar Norte, que se desarrolla en la región de Catriel. Actualmente, la obra cuenta con 386 trabajadores rionegrinos, de los cuales 274 son de esa ciudad.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, encabezó la fiscalización junto al equipo técnico del área. Los datos relevados reflejan el impacto concreto de la Ley Provincial 80/20, una herramienta clave impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck para garantizar que las inversiones que llegan a la provincia generen empleo para las y los rionegrinos.

La normativa promueve la contratación de mano de obra local y asegura que el crecimiento de la actividad energética se traduzca en oportunidades reales para las comunidades donde se desarrollan las obras. En Catriel, ese impacto ya se expresa en puestos de trabajo concretos, arraigo y participación directa de trabajadores locales en una obra estratégica.

La fiscalización forma parte de una política sostenida de control y acompañamiento que lleva adelante la Provincia en los distintos proyectos vinculados al desarrollo energético. En los últimos años, Río Negro consolidó una línea clara de trabajo: ordenar, controlar y garantizar que la nueva etapa productiva tenga impacto directo en cada región.

Avilez destacó que “la Ley 80/20 es una herramienta fundamental para que el desarrollo energético deje beneficios concretos en nuestras localidades. Cada inspección que realizamos tiene como objetivo garantizar que los puestos de trabajo sean ocupados por trabajadores rionegrinos y que las oportunidades que generan estas inversiones queden en la provincia”.

Asimismo, remarcó que “los números que observamos en Catriel son una muy buena noticia. Que 274 trabajadores de la ciudad formen parte de una obra de esta magnitud demuestra que cuando el Estado controla y las empresas cumplen, el crecimiento económico se transforma en empleo para las familias rionegrinas”.

La Provincia continuará desarrollando tareas de fiscalización en los distintos proyectos energéticos para asegurar el cumplimiento de la normativa y seguir fortaleciendo la participación de trabajadores rionegrinos en una de las actividades con mayor potencial de crecimiento para Río Negro