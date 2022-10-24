Powerlifting-Daniel Ramírez se consagró como Tricampeón Mundial en Berlín

El deportista Catrielense logró por 3ra ocasión obtener el título mundial en powerlifting, esta vez en Berlín-Alemania, repitiendo así los logros de los años 2019 y 2021.
“EMOCIONADO Y CON UNA ALEGRIA INMENSA, GRACIAS A DIOS HOY PUEDO DECIR QUE SOY TRICAMPEON MUNDIAL!!! DESPUES DE TANTO SACRIFICIO HOY NUEVAMENTE DEJO EN LO MAS ALTO DEL PODIO LOS COLORES DE MI BANDERA”
“NO HAY PALABRAS PARA EXPRESAR LA FELICIDAD QUE SIENTO DE CONSAGRARME Y OBTENER ESTE TITULO INTERNACIONAL DE ELITE NUEVAMENTE NO SOLO EN LA MODALIDAD POWERLIFTING, SINO TAMBIEN CAMPEON MUNDIAL EN MODALIDAD DESPEGUE PESO PUERTO, ROMPIENDO MI PROPIO RECORD ESTABLECIDO EN EL MUNDIAL DE INGLATERRA 2021, NUEVO RECORD MUNDIAL CON 237,5 KILOS EN LA CATEGORIA MASTER HASTA 67,5KG, CON UN PESO CORPORAL DE 64,300 KG
GRACIAS A TODOS USTEDES QUE ME APOYARON Y CREYERON EN MI, SIN LA AYUDA DE USTEDES ESTO NO HUBIERA SIDO POSIBLE”
“NUNCA ME CANSARE DE DARLES LAS GRACIAS A CADA UNA DE LAS PERSONAS DE MI QUERIDA CIUDAD CATRIEL RIO NEGRO, DE TODAS LAS LOCALIDADES Y PROVINCIAS QUE DE ALGUNA MANERA U OTRA HICIERON LLEGAR SU APORTE Y COLABORACION”
“HOY PUEDEN DISFRUTAR CONMIGO ESTE NUEVO TITULO MUNDIAL. EN ESPECIAL A VOS Yenny Fleitas QUE SIEMPRE ME APOYASTES Y ESTUVISTE A EN CADA MOMENTO A MI LADO, ESTE TRIUNFO TAMBIEN ES PARA VOS. GRACIAS CORAZON!”
DE TODO CORAZON GRACIAS…