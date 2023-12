Salzotto y los primeros 10 días de gestión: «todo atado con alambre»

La Intendente de Catriel hizo un análisis de los primeros días al frente del municipio y dejó algunas definiciones.

Algunos tramos de la entrevista en radio “Alas”:

“Han sido 10 días muy intensos, con gusto, con mucha pasión, es lo que a mí me gusta”.

“Estamos trabajando mucho, organizando áreas, sectores y tratando de sortear todos los inconvenientes con los que nos encontramos día a día”.

“Hay cosas que urgen y no se puede parar, como la situación de Lote 14 por la crecida del río por ejemplo, la granja porcina, la gente que es asistida por su estado de vulnerabilidad y tantas otras cosas que requieren de la atención diaria del estado”.

….“Lo entregado en el traspaso de gobierno el mismo día 11 de diciembre no se condice con lo que luego vamos encontrando en cada área, Por eso yo pedía que hiciéramos todo con tiempo y me trataban de ansiosa”.

…“La deuda hoy en total es de 550 millones porque día a día van a pereciendo números que no nos habían informado. Sólo figuraban 350 millones”.

…“Nos hemos comunicado con Educación para recuperar parte de un dinero (80 millones) que la provincia le debe al municipio por convenios escolares y hay que pagarle a los proveedores”.

“Con respecto a los proveedores del municipio estamos convocando a cada uno para acordar los pagos a medida que vaya ingresando dinero. La ventaja de este municipio es que ingresa dinero de la coparticipación y ello nos va a permitir regularizar las deudas que si bien no son nuestras, hay que cumplirlas porque son compromisos asumidos”.

“Desde el sector contable se está evaluando la posibilidad de que los contribuyentes abonen todo el año y con descuentos importantes, para ello, deben estar al día al 31 de diciembre”.

…“Nos encontramos que no hay equipamiento para que los empelados municipales puedan trabajar. Un solo ejemplo, había sólo una desmalezadora funcionando para toda la ciudad”.

“Como ya hemos informado, la flota municipal sólo está funcionando el 20 por ciento, con el faltante de dos vehículos que no figuraban en el inventario. Una Toyota y una Ford que nos enteramos que está en un taller de una ciudad de Córdoba vinculado a la empresa (INSISA) que hizo la obra de asfalto de calle Birmania”.

…“El caso de la Fundación es otro tema que próximamente vamos a informar porque no está nada claro. Recién ayer nos acercaron el último balance”.

….“Increíblemente hay ex funcionarios y concejales que después de 8 años siguen usando las líneas de celulares. Algunos están apareciendo a devolverlo ahora y por supuesto se van a realizar denuncias pro estafas porque eso le ha generado gastos el municipio”.

“Nos encontramos con nada de organización y coordinación de los trabajos. Estaba todo atado con alambre, cero planificación”.

“ La última obra que inauguró la gestión anterior fue la de calle Birmania. Todo muy mal hecho, tengo las fotos de los cordones que ya está rotos. Llamativamente el día jueves 7 de diciembre se le pagó 78 millones por una obra mal hecha. Está en garantía y falta pagar un remanente de 8 millones y deberá hacerse cargo de los vicios, aunque ya abandonó la ciudad”.

PRIMERAS ACCIONES

“En medio ambiente ya empezamos con varios frentes, limpieza y recuperación del barrio YPF, estamos trabajando en un proyecto para dotar de agua a la laguna del barrio”.

“Estamos hermoseando de a poco la ciudad con pintado y reparación de cordones y rampas. Cambiando los ingresos con nueva iluminación y pronto parquizado”

“Ya está todo listo para la colonia de vacaciones municipal y las actividades de verano, eso no puede parar”.

“Estamos tratando de conseguir material de bacheo porque hay varios sectores de la ciudad donde hay que trabajar”.

“Debido a la crítica situación económica es que ya hemos enviado al Concejo la declaración de emergencia económica para Catriel”.

“Nos hemos encontrado que hay alrededor de 500 becados y sólo prestan servicio el 30 por ciento. Los convenios son muy claros, hay que hacer una contraprestación de servicios. Hay casos que la gente no puede por múltiples razones pero eso debe estar debidamente justificado”.

…”Incluimos a Catriel en el programa internacional Ciudad de los Niños. Ya firmamos convenio”.

RELACION CON LOS TRABAJADORES

“Me reuní con los gremios y he visitado todos los sectores para conversar con los empleados y les he dicho que necesito compromiso. Conmigo no van a tener inconvenientes siempre y cuando cada cual cumpla con su función”

“A pesar del difícil momento hemos priorizado el pago del aguinaldo”.

ACCION SOCIAL:

“Hay más de 1200 asistidos por el municipio pero convengamos que hay que depurar el padrón. No puede ser hay gente que va a buscar el módulo en camionetas de alta gama. Debemos ser más empáticos con los más vulnerables”.

ANSES

“Entiendo que en breve se va a ir solucionando la atención permanente. Estamos esperando que el nuevo gobierno nacional nombre a los nuevos directores regionales y desde el municipio pondremos todo lo que solicitan para una atención fluida”.

“Desde el municipio vamos a seguir colaborando y aportando al hospital local, sobre todo con fondos para medicamentos”

“Quiero anunciar que habrá controles de tránsito durante las fiestas, recordar que rige la ley alcohol cero en toda la provincia”.

MENSAJE FINAL

“Deseo una hermosa noche buena, una navidad en paz y un año mucho mejor para todos. Son épocas de desafíos importantes para todos. Desde nuestro lugar, tengan la seguridad que pondremos todo para que estemos un poquito mejor”.