tremendo accidente en la ruta 151. Dos heridos de gravedad

Ocurrió este viernes cerca de las 14:30 horas en el kilómetro 130. Un matrimonio resultó con graves heridas. Los bomberos tuvieron una ardua tarea para sacarlos del auto.

Un camionero de la empresa “Logística Tomy”, circulaba en sentido Sur – Norte, desde Añelo hacia General Acha chocó prácticamente de frente a un Citröen (AC 786 T0) que lo hacía desde Buenos Aires a Neuquén.

El camión Mercedes Benz (KBD 916) se cruzó de carril y embistió al auto. “Los pozos me sacaron el volante de las manos y el camión se me fue”, dijo el camionero a este medio. Versión poco creíble ya que, a pesar que la ruta no está en las mejores condiciones, en ese tramo no se observan grandes baches o desniveles.

Dos matrimonios que acompañaban a los heridos ya que iban juntos de vacaciones vieron todo lo ocurrido y se manifestaban indignados por lo ocurrido.

“No se puede creer como se cruzó el camión. No hay excusas. Un camionero no puede decir lo que dijo. La ruta no está buena pero lo que dice no es verdad. O se durmió o se distrajo, que diga la verdad”, decía una mujer.

“Y vemos con los elementos precarios que trabajan los bomberos y los rescatistas. Es una vergüenza. Rutas hechas pelota, la ambulancia se demoró, ahora no los pueden sacar”, todo muy lamentable, decía una de las personas que acompañaba al matrimonio accidentado.

Los heridos fueron trasladados al hospital local conscientes y con heridas de gravedad.

El camionero será demorado y quedará a disposición de la justicia.

Fotos: (Miguel Suárez – C25N)