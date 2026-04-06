Catriel: Diego Pereyra es el nuevo Secretario de Gobierno

La intendente Daniela Salzotto puso en funciones al Diego Pereyra como nuevo Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Catriel.

La Secretaría de Gobierno constituye un área clave en la relación cotidiana entre el Estado municipal y la comunidad, articulando acciones y fortaleciendo la gestión.

En este marco, Salzotto agradeció el acompañamiento y el trabajo de Daniel Delgado, quien dejó su cargo para asumir como Juez de Paz, destacando su compromiso y la labor desarrollada durante su gestión.

En diálogo con radio “Alas”, Pereyra agradeció a la Intendente pro la confianza y dijo que “hay mucho trabajo por hacer”.

“En lo inmediato, estamos enfocados en el tema regalías que está perjudicando mucho a la localidad y entre todos tenemos que defender los derechos que por ley e historia nos corresponden”.

Diego Pereyra es Maestro Mayor de Obras, Docente, Profesor de Educación Técnica y últimamente ocupaba el cargo de Director del CET n° 37.

Fue funcionario de la gestión de Carlos Johnston ocupando la Secretaría de Obras Públicas.